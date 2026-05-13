Quién es el jugador de la Selección Argentina que incomodaría a las parejas del plantel

En las últimas horas, una inesperada versión sacudió al mundo del espectáculo y del fútbol: Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de varios jugadores de la Selección Argentina . Santiago Riva Roy reveló los supuestos motivos en Bondi Live.

Desde hace varias semanas circulan rumores sobre un supuesto malestar que habría comenzado luego de que trascendiera en un grupo privado un acuerdo sentimental entre Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante (relación abierta) . En ese contexto, el periodista Santiago Riva Roy aseguró en un canal de streaming que las mujeres de algunos jugadores de la Selección Argentina querrían “limpiar del plantel” al futbolista .

“ Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “ infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo , no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”, pero igualmente “ sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila ”.

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Además, explicó cuál sería el motivo principal detrás del supuesto malestar: “Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda”, concluyó.

De todos modos, es importante remarcar que se trata únicamente de rumores y que, hasta el momento, ninguna de las personas involucradas salió a confirmar ni desmentir esta información. Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.