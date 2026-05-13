13 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol

Mundial 2026: la selección argentina ya arma su búnker en Estados Unidos para defender el título

La Selección comenzó las obras en Kansas para el esperado Mundial 2026 y busca replicar el modelo de trabajo de Ezeiza. Mirá los detalles.

La Selección argentina ya comenzó las obras en Kansas City, donde concentrará durante el Mundial 2026.

La Selección argentina ya comenzó las obras en Kansas City, donde concentrará durante el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina ya empezó a preparar su estadía en Estados Unidos de cara al Mundial 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar. En las últimas horas comenzaron las obras en el Origin Hotel de Kansas City, lugar elegido por la AFA para alojar al plantel de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo.

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En las últimas horas, la cuenta oficial de la Selección compartió imágenes de la llegada de materiales al Origin Hotel, donde se construirá un gimnasio exclusivo para los futbolistas. El objetivo principal es que el equipo mantenga la misma rutina de entrenamiento y recuperación que utiliza habitualmente en el predio de Ezeiza.

La planificación incluye espacios específicos para trabajos físicos, recuperación muscular y entrenamiento personalizado. Desde la AFA consideran fundamental que el plantel se sienta cómodo y conserve un entorno familiar durante toda la competencia.

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Por qué la AFA decidió instalar un gimnasio exclusivo

La instalación de un gimnasio exclusivo forma parte de la estrategia logística diseñada por la AFA para el Mundial 2026, donde cada detalle será considerado clave en la defensa del título.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pretende evitar modificaciones bruscas en la preparación diaria de los jugadores. Por eso, la idea es replicar en Estados Unidos muchas de las estructuras y dinámicas que utiliza la Selección en Argentina.

Además del entrenamiento físico, el nuevo espacio permitirá realizar tareas de recuperación y prevención de lesiones, algo considerado esencial en un torneo tan exigente y con una carga alta de partidos en pocos días.

Lionel Messi y la ilusión de otro Mundial con Argentina

El Mundial 2026 podría representar la última gran función de Lionel Messi con la camiseta argentina, en un torneo donde la Albiceleste intentará volver a hacer historia.

La presencia de Messi sigue siendo el gran motor futbolístico y emocional de una Selección que logró consolidar una identidad ganadora bajo el ciclo de Lionel Scaloni. El capitán llegará acompañado por una base consolidada de futbolistas que ya saben lo que es competir y ganar en escenarios de máxima presión.

Argentina buscará llegar al Mundial en plenitud física y mental. Por eso, la logística, la comodidad y la preparación diaria aparecen como aspectos fundamentales dentro de un proyecto que apunta directamente a volver a pelear por el título.

Qué busca la Selección argentina en la previa del Mundial 2026

La Selección argentina quiere llegar al Mundial 2026 con una estructura de trabajo idéntica a la que utiliza en Ezeiza, manteniendo hábitos y rutinas que fueron claves en los últimos años.

Desde la AFA entienden que la estabilidad del entorno fue uno de los pilares del exitoso ciclo de Scaloni. Por eso, el objetivo es minimizar cualquier tipo de incomodidad durante la estadía en Estados Unidos.

Mientras avanzan las obras en Kansas City, el cuerpo técnico ya trabaja en la planificación definitiva del torneo. Argentina defenderá la corona conseguida en Qatar con la intención de seguir ampliando una etapa histórica para el fútbol nacional.

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