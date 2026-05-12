El rincón de San Luis que se viralizó como el mejor lugar para visitar este otoño 2026

La provincia de San Luis cautiva a miles de turistas con sus paisajes serranos, su clima agradable y una amplia variedad de propuestas para disfrutar al aire libre. De cara al otoño 2026 , un rincón en particular sorprende por su tranquilidad, naturaleza y escapadas ideales para descansar.

Merlo es uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia de San Luis gracias a su combinación de naturaleza, tranquilidad y paisajes serranos. Ubicada al pie de las Sierras de los Comechingones, la ciudad atrae a visitantes que buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de un entorno relajado.

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El lugar ofrece múltiples actividades al aire libre, como caminatas, recorridos por miradores naturales y visitas a arroyos y reservas. Su clima agradable durante gran parte del año también la convierte en una opción ideal para escapadas de descanso y turismo en contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Merlo, San Luis

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Además, Merlo cuenta con una variada propuesta gastronómica y una amplia oferta de alojamientos para diferentes presupuestos. Esto hace que sea un destino elegido tanto por familias como por parejas y grupos de amigos que buscan combinar descanso, entretenimiento y paisajes únicos.

Merlo, San Luis El encantador centro de Villa de Merlo

Este destino continúa posicionándose en redes sociales y plataformas de viajes como una de las escapadas favoritas de la región de Cuyo para quienes buscan disfrutar de tranquilidad y naturaleza.

Sierra de los Comechingones, San Luis En Merlo, se puede disfrutar de las Sierras Comechingones Foto: Juan Strappazzon

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