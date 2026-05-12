12 de mayo de 2026
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El rincón de San Luis que se viralizó como el mejor lugar para visitar este otoño 2026

San Luis sorprende este otoño 2026 con un rincón ideal para descansar entre sierras, naturaleza y escapadas perfectas al aire libre.

El rincón de San Luis que se viralizó como el mejor lugar para visitar este otoño 2026

El rincón de San Luis que se viralizó como el mejor lugar para visitar este otoño 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de San Luis cautiva a miles de turistas con sus paisajes serranos, su clima agradable y una amplia variedad de propuestas para disfrutar al aire libre. De cara al otoño 2026, un rincón en particular sorprende por su tranquilidad, naturaleza y escapadas ideales para descansar.

Merlo, el destino serrano de San Luis ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza

Merlo es uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia de San Luis gracias a su combinación de naturaleza, tranquilidad y paisajes serranos. Ubicada al pie de las Sierras de los Comechingones, la ciudad atrae a visitantes que buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de un entorno relajado.

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Melo, San Luis
Descubrí Villa de Merlo, San Luis

Descubrí Villa de Merlo, San Luis

El lugar ofrece múltiples actividades al aire libre, como caminatas, recorridos por miradores naturales y visitas a arroyos y reservas. Su clima agradable durante gran parte del año también la convierte en una opción ideal para escapadas de descanso y turismo en contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Merlo, San Luis

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Además, Merlo cuenta con una variada propuesta gastronómica y una amplia oferta de alojamientos para diferentes presupuestos. Esto hace que sea un destino elegido tanto por familias como por parejas y grupos de amigos que buscan combinar descanso, entretenimiento y paisajes únicos.

Merlo, San Luis
El encantador centro de Villa de Merlo

El encantador centro de Villa de Merlo

Este destino continúa posicionándose en redes sociales y plataformas de viajes como una de las escapadas favoritas de la región de Cuyo para quienes buscan disfrutar de tranquilidad y naturaleza.

Sierra de los Comechingones, San Luis
En Merlo, se puede disfrutar de las Sierras Comechingones

En Merlo, se puede disfrutar de las Sierras Comechingones

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