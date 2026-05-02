2 de mayo de 2026
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Provincia de San Juan

El secreto mejor guardado de San Juan: un paraíso gratis a 15 km de la capital

Naturaleza, turismo y otoño se combinan en este rincón de San Juan que invita a disfrutar del aire libre y vivir una escapada diferente este finde largo.

El secreto mejor guardado de San Juan: un paraíso gratis a 15 km de la capital
El secreto mejor guardado de San Juan: un paraíso gratis a 15 km de la capital
Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de San Juan deslumbra con sus paisajes imponentes y rincones de ensueño. De cara a este fin de semana largo, el Dique de Ullum se posiciona como un destino ideal para los amantes de la naturaleza. A continuación, todos los detalles.

Este rincón de San Juan sorprende en otoño: así es el Dique de Ullum

El Dique de Ullum es un embalse artificial inaugurado en los años 80 que, con el tiempo, se transformó en uno de los lugares más visitados de San Juan. A solo 15 o 20 kilómetros de la capital, aparece como una opción ideal para cortar con la rutina sin hacer grandes distancias.

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Dique de Ullum, San Juan
Dique de Ullum: el destino ideal cerca de la ciudad de San Juan

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Su construcción respondió a una necesidad clave de la provincia: gestionar el agua. Gracias a esta obra, se logró regular el riego, generar energía hidroeléctrica y asegurar el suministro de agua potable, cumpliendo un rol central en la vida productiva y cotidiana de la región.

Cómo llegar al Dique de Ullum

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Pero más allá de su función, el entorno es lo que marca la diferencia. El Dique de Ullum aparece como un oasis en medio de un paisaje árido: aguas turquesas rodeadas de cerros rojizos bajo un clima seco y cielos despejados. Ese contraste lo convierte en un plan ideal, ya sea para relajarse o para sumar actividades como deportes náuticos, pesca, caminatas o simplemente disfrutar de un buen atardecer.

Dique de Ullum, San Juan (2)
Naturaleza, agua turquesa y montaña: el combo perfecto del Dique de Ullum

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