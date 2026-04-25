25 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paso de Agua Negra

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 25 de abril de 2026

El Paso de Agua Negra es una opción en la conectividad entre Chile y San Juan. Conocé el estado del Paso para este sábado 25 de abril.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 25 de abril de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 25 de abril de 2026

Por Sitio Andino Sociedad

l Paso de Agua Negra que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 150, se encuentra abierto al tránsito este sábado 25 de abril de 9 a 17, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Del lado argentino, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 150, mientras que en Chile el trayecto continúa por la Ruta CH-41.

Cómo es el Paso Agua Negra en San Juan

Este camino es el punto de unión más alto entre la Provincia de San Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo, al norte de Chile y tiene una altitud aproximada de 4.780 metros sobre el nivel del mar, es uno de los pasos más altos del macizo andino y una vía estratégica para la integración regional.

Lee además
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, 23 de abril de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 23 de abril de 2026
Paso de Agua Negra en San Juan.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de abril de 2026

El recorrido combina tramos asfaltados en territorio argentino y sectores de ripio en suelo chileno, con subidas empinadas que exigen vehículos en buen estado y conductores experimentados.

Paso de agua negra
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 23 de abril de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 23 de abril de 2026.

El relieve es montañoso e irregular, con paisajes de gran impacto visual, picos nevados y un entorno de alta montaña que atrae tanto a turistas como a aventureros. Sin embargo, el clima frío, seco y semidesértico, sumado a las temperaturas extremas y los fuertes vientos, condiciona su operatividad. Por estas características, el Paso permanece habilitado de manera estacional y su apertura depende de las condiciones meteorológicas.

Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso de Agua Negra

Se aconseja revisar previamente la documentación obligatoria antes de emprender el viaje y contemplar las particularidades del corredor, ya que se trata de uno de los pasos más altos del país y atraviesa la cordillera. Es importante planificar el cruce en temporada alta, particularmente en diciembre y enero, cuando se incrementa el flujo vehicular y se refuerzan las comisiones de personal en el complejo fronterizo.

Además, es crucial recordar que hay un tramo de la ruta que no está asfaltado, siendo un camino de ripio, especialmente en unos 85 kilómetros de extensión. Hay que tener principal atención en ir con cuidado, tener un vehículo adecuado, parar para enfriar el motor en subidas fuertes y evitar frenar en curvas o pendientes.

Temas
Seguí leyendo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, domingo 19 de abril de 2026

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 18 de abril

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 17 de abril

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, jueves 16 de abril

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de abril

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 26 de abril

Mendoza sigue reforzando sus planes de contingencia escolar ante escenarios críticos

DGE: carreras cortas, con salida laboral y cursado virtual lideran la elección en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo estará el tiempo en Mendoza hoy. 

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este sábado 25 de abril en Mendoza

Las Más Leídas

Una moto protagonizó un accidente en solitario en Maipú: hay un muerto

Salió a manejar y todo terminó en tragedia: el dramático caso que sacude a Maipú

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

Murió un motociclista en Las Heras por un choque y el otro vehículo huyó

Accidente fatal en Malargüe.

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto

El rodado mayor colisionó contra un Renault Kangoo que transitaba por la zona

Caos en Tunuyán por un camión que perdió el dominio y terminó volcando

Julieta Romero de San Rafael, embajadora de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Todo listo: presentan en San Rafael la Fiesta Nacional de la Ganadería