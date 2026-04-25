25 de abril, por qué se conmemora el Día Mundial contra el Maltrato Infantil

Cada 25 de abril invita a reflexionar sobre una realidad muchas veces silenciada , y es la violencia contra niños, niñas y adolescentes. El Día Mundial contra el Maltrato Infantil busca generar conciencia, promover la prevención y reforzar el compromiso social frente a una problemática que atraviesa fronteras y deja huellas profundas.

La fecha fue impulsada con el objetivo de visibilizar las distintas formas de violencia que sufren menores de edad y fomentar acciones concretas para su erradicación . Organismos internacionales como UNICEF acompañan esta iniciativa, que no surgió de una única institución, sino como un reclamo colectivo para poner el tema en agenda pública.

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Maltrato infantil en Mendoza: agravan la imputación contra el padrastro del niño fallecido y arriesga perpetua

En Mendoza, los casos registrados por violencia infantil crecieron durante el 2025.

Su significado va más allá de la conmemoración, sino apunta a sensibilizar, informar y promover políticas de protección integral , a través de campañas, actividades educativas y espacios de reflexión que involucran tanto al Estado como a la sociedad .

Qué es el maltrato infantil: tipos de maltrato y cómo denunciar en Mendoza

Según la DGE, el maltrato infantil incluye toda forma de abuso o desatención hacia menores de 18 años. Esto abarca situaciones que pueden dañar su salud, desarrollo o dignidad, o poner en riesgo su integridad física y emocional, especialmente en contextos donde existe una relación de responsabilidad, confianza o poder.

En ese sentido, el maltrato infantil puede manifestarse de diversas maneras:

Físico: agresiones que provocan daño corporal, como golpes, quemaduras o fracturas.

agresiones que provocan daño corporal, como golpes, quemaduras o fracturas. Psicológico: conductas que generan humillación, miedo o desvalorización.

conductas que generan humillación, miedo o desvalorización. Negligencia: falta de cuidado o abandono de necesidades básicas, como alimentación, salud o educación.

falta de cuidado o abandono de necesidades básicas, como alimentación, salud o educación. Abuso sexual: utilización del menor con fines sexuales, mediante coerción o manipulación.

utilización del menor con fines sexuales, mediante coerción o manipulación. Exposición a violencia: cuando el niño presencia situaciones de abuso o maltrato, lo que también impacta en su desarrollo emocional.

En la provincia de Mendoza, existe la línea 102, un servicio gratuito y confidencial que funciona como espacio de escucha, orientación y contención ante situaciones de vulneración de derechos.

Este canal permite dar aviso sobre posibles casos de maltrato y articula con organismos de protección para intervenir según cada situación. Pero si se trata de un riesgo inmediato, se debe llamar al 911.

Cuando se detecta una situación grave, el sistema activa protocolos con equipos profesionales para evaluar medidas de protección urgentes. En otros casos, se trabaja de manera articulada con áreas como salud, educación y desarrollo social para brindar acompañamiento.

Fuente: DGE y Argentina.gob.ar