Becas Progresar: el cronograma de cobro y los montos de junio

El programa Progresar mantendrá sus importes congelados durante el sexto mes del añ o, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Capital Humano. De esta manera, la Administración Nacional de la Seguridad Social acreditará los haberes mensuales a los estudiantes registrados basándose en el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

A través de la Resolución 172/2026, el Gobierno nacional ratificó las escalas vigentes para las líneas de educación obligatoria, superior, enfermería y formación profesional. El monto base del beneficio general quedó establecido en $35.000 mensuales . Sin embargo, tenés que recordar que el Estado retiene el 20% de esa cifra hasta que presentes la documentación de alumno regular.

Por este motivo, si pertenecés a la categoría de Progresar Obligatorio o sos ingresante de primer año en la línea Superior, percibirás un neto de $28.000 por mes, mientras que los $7.000 restantes se acumulan en tu cuenta. Por el contrario, los estudiantes avanzados de nivel Superior quedan exentos de esta retención y cobran el total de $35.000 directamente.

¿Cuál es el calendario de pagos fijado por ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó el cronograma de depósitos automáticos para mediados de mes. Los beneficiarios verán impactados sus fondos en las cuentas bancarias asignadas de acuerdo con la siguiente distribución por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio

viernes 12 de junio DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio

martes 16 de junio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio

¿Quiénes cobran un pago retroactivo de hasta $105.000?

Una novedad importante de este mes beneficia a los estudiantes que obtuvieron la aprobación de su postulación de manera tardía. Quienes sufrieron demoras en los cruces de datos académicos y socioeconómicos recibirán en junio la acreditación junta de las cuotas acumuladas de marzo, abril y mayo.

Si estás dentro de este grupo y te corresponde el beneficio sin retenciones, percibirás un retroactivo total de $105.000. Para aquellos alcanzados por la retención del 20%, el acumulado neto a cobrar alcanzará los $84.000, depositados de forma automática en la misma fecha del calendario oficial.

Becas Progresar A través de la aplicación Mi ANSES podés ver el estado de tu aplicación

¿Cómo saber si aceptan tu solicitud al programa Progresar?

Si querés verificar el estado actual de tu trámite, podés auditar el resultado ingresando a la plataforma oficial de las becas con tu usuario y contraseña. El sistema te mostrará si tu postulación se encuentra "En evaluación", "Aprobada", o si figura como "Rechazada" u "Observada" por inconsistencias de datos familiares o ingresos.

Otra alternativa rápida es consultar la Certificación Negativa a través de la aplicación Mi ANSES. Si colocás el período actual de 2026 y el documento arroja la leyenda "Registra Liquidaciones de PROGRESAR", significa que tu cobro ya está procesado por el organismo y debés esperar tu día de pago.