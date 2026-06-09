Él es Owen, el primer bebé de Mendoza identificado con pulseras digitales inviolables

El nacimiento de Owen en el Hospital Luis Lagomaggiore marcó un antes y un después en la salud pública de Mendoza. Se convirtió en el primer bebé del sistema público en ser identificado con pulseras inviolables y trazabilidad digital , una tecnología que ya comenzó a implementarse en todas las maternidades provinciales.

Se trata del nuevo sistema que busca garantizar la identificación inequívoca del binomio madre-hijo desde el primer segundo de vida , eliminando los márgenes de error que existían con los métodos tradicionales.

Owen y su madre fueron los primeros en contar con pulseras inviolables y trazabilidad digital en Mendoza.

La innovación se basa en equipos de impresión térmica que generan pulseras inviolables para la madre y el recién nacido en tiempo real . El proceso comienza incluso antes del parto:

Se escanea el DNI de la madre al momento de la internación.

al momento de la internación. El sistema imprime automáticamente una pulsera con sus datos completos.

Tras el nacimiento, se genera la pulsera del bebé, vinculada directamente a la de su madre.

De esta manera, ambas identificaciones quedan asociadas de forma biunívoca, reduciendo al mínimo cualquier posibilidad de confusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2064423427092480012&partner=&hide_thread=false Hoy visitamos en el Hospital Lagomaggiore a Daiana y Agustín, papás del recién nacido Owen. Es el primer bebé del sistema público de salud en ser identificado con pulseras inviolables y trazabilidad digital.



Incorporamos esta tecnología en todas las maternidades públicas de… pic.twitter.com/YSxBBNjcZa — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 9, 2026

Partos en Mendoza: del papel a la trazabilidad digital

Hasta ahora, el sistema de identificación se basaba en registros manuales. La escritura a mano, errores de transcripción o datos ilegibles podían generar problemas administrativos e incluso riesgos legales.

Owen, primer bebé identificado con pulseras digitales inviolables de Mendoza, hospital Lagomaggiore (04) Un novedoso sistema sanitario debutó en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con la nueva tecnología, Mendoza da un salto hacia la digitalización:

Se eliminan los errores humanos en la carga de datos.

Se mejora la precisión en certificados y registros médicos.

Se garantiza un seguimiento seguro desde el nacimiento.

Además, las pulseras incorporan códigos QR que permitirán, en una próxima etapa, vincular al paciente con su historia clínica digital, sumando información clave como grupo sanguíneo o alergias.

Un cambio en Salud que ya alcanza a toda la provincia

Uno de los puntos más destacados del sistema es su alcance. La tecnología ya está operativa en las siete maternidades públicas de Mendoza, lo que permite:

Estandarizar los procesos en todo el sistema sanitario

Garantizar las mismas condiciones de seguridad para todas las familias

Cumplir con normativas nacionales y provinciales sobre identidad neonatal

En Mendoza, el uso de pulseras inviolables es obligatorio por normativa, pero ahora el salto es cualitativo: se pasa de un sistema manual a uno digital, preciso y verificable.

Owen, primer bebé identificado con pulseras digitales inviolables de Mendoza, hospital Lagomaggiore (05) Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Owen, el primer bebé identificado con pulseras digitales inviolables en Mendoza

El caso de Owen representa el inicio de un modelo que apunta a reforzar el derecho a la identidad desde el nacimiento, con respaldo tecnológico.

El sistema no solo mejora un procedimiento administrativo, sino que fortalece la seguridad del paciente y protege a las familias, asegurando que cada bebé esté correctamente identificado desde el primer instante de vida.

De este modo, Mendoza puso en marcha una transformación más amplia en su sistema de salud, basada en tecnología, precisión y prevención de errores.