20 de mayo de 2026
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Bienestar

El manual imprescindible para el bienestar y disfrute del adulto mayor

Accedé a herramientas para potenciar tu bienestar. Una guía para el adulto mayor con consejos de salud, trámites, tecnología, salidas y mucho más.

Guía integral para el bienestar y disfrute del adulto mayor en Mendoza

Guía integral para el bienestar y disfrute del adulto mayor en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

Vivir con plenitud después de los 60 años en nuestra querida Mendoza implica redescubrir espacios y hábitos que mejoran tu bienestar cotidiano. Para esta etapa de la vida, te traemos información clara que te permita mantenerte activo, conectado y seguro. Por eso, en esta guía que se actualizará periódicamente, te ofrecemos herramientas prácticas para que aproveches al máximo cada oportunidad que ofrece la provincia.

Bloque salud y bienestar: el pilar preventivo

Mantener el cuerpo en movimiento, la mente despierta y una alimentación equilibrada es la clave fundamental para asegurar una vejez plena y autónoma. En esta sección vas a encontrar pautas preventivas, recetas prácticas y consejos de especialistas locales para cuidar tu salud integral sin necesidad de exigencias desmedidas. Descubrí cómo pequeños cambios en tus hábitos diarios y las actividades pensadas a tu medida pueden transformar por completo tu calidad de vida

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Este manual digital pensado para tu bienestar se renueva de manera constante para acompañarte en cada paso de esta etapa. En las próximas semanas, iremos actualizando este artículo con guías prácticas sobre la utilización de la tecnología y tutoriales sencillos para perderle el miedo al celular y las aplicaciones. Además, sumaremos información clave sobre trámites y servicios útiles en Mendoza para simplificar tu día a día. Por último, vas a encontrar una completa agenda de ocio y disfrute con las mejores salidas, talleres y actividades recreativas de la provincia. ¡Guardá esta nota en tus favoritos y no te pierdas ninguna actualización!

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