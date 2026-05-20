El manual imprescindible para el bienestar y disfrute del adulto mayor

Guía integral para el bienestar y disfrute del adulto mayor en Mendoza

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Por Sitio Andino Sociedad







Vivir con plenitud después de los 60 años en nuestra querida Mendoza implica redescubrir espacios y hábitos que mejoran tu bienestar cotidiano. Para esta etapa de la vida, te traemos información clara que te permita mantenerte activo, conectado y seguro. Por eso, en esta guía que se actualizará periódicamente, te ofrecemos herramientas prácticas para que aproveches al máximo cada oportunidad que ofrece la provincia.

Bloque salud y bienestar: el pilar preventivo Mantener el cuerpo en movimiento, la mente despierta y una alimentación equilibrada es la clave fundamental para asegurar una vejez plena y autónoma. En esta sección vas a encontrar pautas preventivas, recetas prácticas y consejos de especialistas locales para cuidar tu salud integral sin necesidad de exigencias desmedidas. Descubrí cómo pequeños cambios en tus hábitos diarios y las actividades pensadas a tu medida pueden transformar por completo tu calidad de vida

Activity Place - Café - Guaymallén (1) El centro de entrenamiento Activity Place tiene actividades para garantizar el moviento en adultos mayores Actividad física y vínculo social: el innovador trabajo de un gimnasio mendocino con adultos mayores: El gimnasio Activity Place, ubicado en Dorrego, Guaymallén, ofrece una propuesta innovadora que redefine la actividad física en la tercera edad. Bajo la guía de la profesora María Scalambrin, el espacio dicta clases adaptadas para mayores de 65 y 75 años que buscan combatir la pérdida de masa muscular.

El gimnasio Activity Place, ubicado en Dorrego, Guaymallén, Bajo la guía de la profesora María Scalambrin, el espacio dicta clases adaptadas para mayores de 65 y 75 años que buscan combatir la pérdida de masa muscular. Longevidad saludable: la soledad o el aislamiento social, principales enemigos en el adulto mayor: El aislamiento social crónico en la vejez impacta de forma severa en la salud física y acelera el deterioro neurocognitivo. Según la psicóloga Milagros Moscardi, mantener vínculos afectivos presenciales funciona como un amortiguador biológico esencial que reduce el estrés y la depresión. Por este motivo, los especialistas advierten que la tecnología solo debe usarse como un complemento y nunca como un reemplazo de los encuentros cara a cara.

Este manual digital pensado para tu bienestar se renueva de manera constante para acompañarte en cada paso de esta etapa. En las próximas semanas, iremos actualizando este artículo con guías prácticas sobre la utilización de la tecnología y tutoriales sencillos para perderle el miedo al celular y las aplicaciones. Además, sumaremos información clave sobre trámites y servicios útiles en Mendoza para simplificar tu día a día. Por último, vas a encontrar una completa agenda de ocio y disfrute con las mejores salidas, talleres y actividades recreativas de la provincia. ¡Guardá esta nota en tus favoritos y no te pierdas ninguna actualización!