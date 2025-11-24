24 de noviembre de 2025
Longevidad saludable: la soledad o el aislamiento social, principales enemigos en el adulto mayor

Expertos en geriatría advierten que la falta de vínculos sociales se interpone en el camino hacia el envejecimiento saludable.

Longevidad saludable: la soledad o el aislamiento social, principales enemigos en el adulto mayor. Imagen generada con IA

 Por Natalia Mantineo

En un mundo donde la esperanza de vida no deja de aumentar, la calidad de esos años extra se ha convertido en el desafío sanitario más apremiante del siglo XXI. Sin embargo, un factor silencioso y cada vez más prevalente se interpone en el camino hacia el envejecimiento saludable: la soledad o el aislamiento social.

El modelo actual de Salud, basado en reaccionar ante las enfermedades ya avanzadas, es considerado insostenible a largo plazo.

Longevidad saludable: la importancia de los vínculos afectivos

La soledad no es solo un sentimiento, sino un factor de riesgo que incide negativamente en la recuperación y la calidad de vida.

En diálogo con Sitio Andino, Milagros Moscardi (MP.1998), psicóloga especialista en adultos mayores, subrayó el valor de las relaciones sociales: "El acompañamiento emocional y la vida social ocupan un lugar fundamental en la adultez mayor saludable. De hecho, son proyectores de longevidad, comparables en importancia a la alimentación, ejercicios, controles médicos y demás."

Tener relaciones sociales y afectivas significativas influye positivamente en la salud no solo mental, sino también física. Estas conexiones actúan como un amortiguador biológico, ayudando a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la sensación de bienestar general.

jubilado, jubilada, abuelo, abuela, adultos mayores.jpg
Las relaciones sociales reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo.

El impacto biológico del aislamiento

La soledad, en su forma no deseada y crónica, es un enemigo potente del envejecimiento saludable. Impacta siempre en la salud física y cognitiva de cualquier persona, pero en los adultos mayores, genera estados más profundos de ansiedad, depresión y estrés crónico.

Esto resulta en consecuencias graves:

  • Afecta al sistema inmunológico y cardiovascular.

  • Desregula el sistema nervioso.

  • Acelera el deterioro neurocognitivo.

  • Afecta la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (cuidado personal, manejo del hogar, etc.).

adulta mayor depresión, estrés
La soledad siempre impacta en la salud física y cognitiva. Imagen generada con IA

Es crucial diferenciar la soledad no deseada del espacio personal: "la soledad en su justa medida es buena y necesaria, pero estar en "compañías de malos ambientes" o "ambientes patológicos" también es perjudicial para la salud", explicó la profesional.

Cómo identificar la alarma de soledad

Detectar la soledad a tiempo es importante para implementar estrategias de intervención efectivas. Los expertos indican que una señal de alerta se observa en la reducción de la frecuencia de llamadas significativas o la pérdida de interés en actividades sociales que antes se disfrutaban (paseos, juegos de cartas, reuniones con amigos). Este cambio se refleja en un estado de ánimo más triste y distante.

La tecnología ¿aliada o enemiga?

Respecto al uso de la tecnología, la psicóloga Moscardi advirtió que solo es beneficiosa si actúa como un complemento a las actividades sociales presenciales.

"Si la tecnología se utiliza como un reemplazo total de las interacciones cara a cara, puede acelerar el aislamiento y profundizar el círculo vicioso de la soledad", refirió la profesional.

adulto mayo celu
El uso de tecnología es recomendable si actúa como complemento a las relaciones sociales.

El consenso global es claro: para garantizar una longevidad verdaderamente saludable, las políticas de salud y las estrategias personales deben centrarse en fomentar y proteger los vínculos afectivos como un medicamento esencial.

