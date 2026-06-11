11 de junio de 2026
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Pobreza

Cuánto necesita ganar una familia mendocina en mayo 2026 para no ser pobre ni indigente

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de mayo de 2026. Los índices a nivel nacional.

Una familia requiere en Mendoza casi 600 mil pesos para no ser indigente.

Una familia requiere en Mendoza casi 600 mil pesos para no ser indigente.

Foto: Cristian Lozano
 Por Facundo La Rosa

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de mayo de 2026.

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 1,57 por ciento, ubicándose hoy en los $1.382.821,28, que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza.

CBA y CBT mayo 2026
Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, en mayo de este año se situó en los $578.586,31, que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó también un 1,57% por encima del mes anterior.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 37,12 por ciento; en tanto que la CBA registró una variación del 39,42%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en mayo de 2026

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 2% en abril. En términos interanuales el incremento fue del 34,9%, más de un punto por encima de la inflación general en el mismo periodo.

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De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.576.346 para no caer en la pobreza durante el quinto mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $716.521, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 2,4 por ciento, alcanzando el 36,2% interanual.

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