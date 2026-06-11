Servicio doméstico en junio: las nuevas escalas salariales mínimas vigentes tras el último acuerdo paritario

El personal que se desempeña dentro del servicio doméstico recibirá una actualización en sus ingresos durante el mes de junio . Las empleadas de casas particulares percibirán un incremento del 1,5% de forma acumulativa, impactando de manera directa en los valores mínimos fijados para los contratos por hora o mensualizados.

El esquema paritario establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso una suba gradual para apuntalar los ingresos frente a la inflación. De este modo, los empleadores deberán confeccionar las liquidaciones del personal considerando los nuevos pisos establecidos para la categoría que nuclea a la mayor cantidad de trabajadoras de la actividad.

Para el Personal de Tareas Generales, el valor de la hora de trabajo con retiro se ubicará en los $3.600,66 , mientras que para la modalidad sin retiro pasará a costar $3.862,18 de forma obligatoria. En el caso del personal contratado bajo un régimen mensual por jornada completa, el salario básico neto de referencia será de $441.729,02 (con retiro) y llegará a los $488.326,19 para quienes cumplan funciones de forma permanente en el hogar.

¿Qué cambios técnicos se aplican en la liquidación?

El entendimiento salarial vigente introdujo además modificaciones en la composición de los recibos de sueldo. Durante este período, se consolida la incorporación del 50% de las sumas fijas que antes se liquidaban como conceptos no remunerativos directamente al salario básico de las trabajadoras, un proceso de "blanqueo" que finalizará formalmente el próximo mes.

Esta medida técnica resulta sumamente favorable para el sector previsional y laboral, ya que la integración de dichos fondos impactará de forma directa en el cálculo final de los adicionales por antigüedad, el pago de horas extras y las vacaciones. Asimismo, las autoridades laborales recordaron que se mantiene vigente el pago del 1% por cada año trabajado en concepto de antigüedad, tomando como punto de partida el primero de septiembre del año 2020.

Paso a paso: cómo registrar al personal en la web de ARCA

La formalización de la relación laboral continúa siendo una obligación central para cualquier empleador del país, independientemente de la carga horaria semanal que cumpla el trabajador. El trámite de alta se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma del organismo fiscal:

Paso 1: Ingresar al portal oficial de ARCA utilizando el número de CUIT y la Clave Fiscal personal.

Ingresar al portal oficial de ARCA utilizando el número de CUIT y la Clave Fiscal personal. Paso 2: Seleccionar la opción de carga de datos e ingresar el número de CUIL de la empleada para que el sistema complete automáticamente sus datos de identidad de origen.

Seleccionar la opción de carga de datos e ingresar el número de CUIL de la empleada para que el sistema complete automáticamente sus datos de identidad de origen. Paso 3: Indicar el domicilio real del trabajador y completar los campos relacionados con las características específicas de las tareas y el lugar físico donde se prestarán los servicios domésticos.

Indicar el domicilio real del trabajador y completar los campos relacionados con las características específicas de las tareas y el lugar físico donde se prestarán los servicios domésticos. Paso 4: Precisar la modalidad del contrato, la remuneración por hora o mensual pactada, la cantidad de horas semanales acordadas y confirmar el trámite tras revisar el borrador final expuesto.

servicio doméstico.png Servicio doméstico: cuánto cobran las empleadas domésticas en junio 2026

Este nuevo ajuste busca dar previsibilidad tanto a las familias contratantes como al personal en un mes clave, donde también se deberá liquidar la primera cuota del sueldo anual complementario (aguinaldo). En los hogares mendocinos, la correcta registración y el cumplimiento del nuevo piso salarial son pasos fundamentales para brindar cobertura ante riesgos de trabajo y garantizar un retiro digno a quienes sostienen las tareas de cuidado diarias.