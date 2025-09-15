Entrevista

La fórmula para una vida más larga y saludable, según el ginecólogo Adrián Gaspar

El médico brindó pautas sobre calidad de vida, longevidad saludable y bienestar sexual femenino, derribando mitos y destacando un enfoque integral de la salud.

La fórmula para una vida más larga y saludable, según el ginecólogo Adrián Gaspar.

La fórmula para una vida más larga y saludable, según el ginecólogo Adrián Gaspar.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El destacado ginecólogo mendocino, Adrián Gaspar, reconocido a nivel nacional e internacional, es una voz de referencia en la provincia de Mendoza cuando se habla de calidad de vida, longevidad saludable y bienestar sexual femenino. A través de sus conocimientos, el médico derriba mitos y apuesta a la salud integral.

En "Ciclo de entrevistas de Andino Streaming", a través de un enfoque que va más allá de la medicina tradicional, el especialista no solo brindó herramientas para saber cómo vivir más años con calidad, sino que también abordó la crucial necesidad de derribar mitos y barreras en torno al bienestar sexual femenino, un aspecto fundamental y a menudo ignorado de la salud integral.

Lee además
Nutrición saludable con productos mendocinos: recetas y consejos.
Alimentación

Nutrición saludable con productos mendocinos: recetas y consejos
Cultura lanzó el concurso para la Vendimia 2026: hay un plazo clave para participar.
Edición 2026

Cultura lanzó el concurso para la Vendimia 2026: hay un plazo clave para participar
8 de setiembre de 2025, entrevista streaming Dr. Adrián Gaspar, Médico ginecólogo
Adrián Gaspar, destacado ginecólogo, que habla sobre longevidad saludable y bienestar sexual femenino.

Adrián Gaspar, destacado ginecólogo, que habla sobre longevidad saludable y bienestar sexual femenino.

Longevidad saludable: durar vs. vivir, la verdadera diferencia

Según el profesional, la ciencia demostró que el cuerpo humano tiene el potencial de vivir hasta 125 años. Sin embargo, en la práctica, la esperanza de vida real es mucho menor.

"A lo largo de la historia, pasamos de ser una especie netamente reproductiva con una vida de apenas 30 años, a una sociedad que hoy sobrevive gracias a los avances de la medicina, que cura enfermedades y prolonga la existencia", explicó.

El doctor insiste en la distinción entre durar y vivir. "Vivir enfermo o postrado en una silla no es vivir, es durar", afirmó y puso como ejemplo a Ringo Starr, quien a sus 85 años se sube a un escenario con una vitalidad asombrosa. Esta no es una excepción, sino un ejemplo de lo que se puede lograr al reprogramar los genes.

Embed

El poder de las decisiones: somos dueños de nuestra salud

"La clave para vivir más y mejor reside en nuestras decisiones diarias", expresó el profesional y enfatizó que la genética no es un destino inevitable; es un mapa que puede ser modulado por nuestras acciones.

"La enfermedad es la etapa final de haber hecho mal las cosas", sostuvo. Aunque un gen predisponga a una dolencia, la manifestación de esa enfermedad depende de las señales que le demos a nuestro cuerpo. Esas señales son manejadas por nosotros a través de:

  • Lo que comemos.

  • Cómo descansamos.

  • El movimiento.

  • Nuestros pensamientos.

nutricionista, nutrición, comida sana, alimentación saludable, dieta.jpg
Vivir más dependerá de las decisiones que uno toma a la hora de alimentarse, descansar, entre otros factores.

Vivir más dependerá de las decisiones que uno toma a la hora de alimentarse, descansar, entre otros factores.

Bienestar sexual femenino: un tema que dejó de ser tabú

Uno de los puntos clave de la entrevista fue el bienestar sexual en la mujer, un área que, según Gaspar, ha experimentado una evolución significativa. Hoy, temas como la menopausia, el rejuvenecimiento vaginal y la incontinencia urinaria se discuten abiertamente, lejos del tabú que los rodeaba hace años.

El doctor destacó que una mujer de 50 años es completamente diferente a la de hace 100 años, y su salud sexual es un componente esencial de su bienestar general. A pesar de los avances, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés siguen siendo obstáculos para una sexualidad plena.

8 de setiembre de 2025, entrevista streaming Dr. Adrián Gaspar, Médico ginecólogo
El bienestar sexual femenino dejó de ser un tema tabú en Mendoza.

El bienestar sexual femenino dejó de ser un tema tabú en Mendoza.

Una medicina con nuevo enfoque

Gaspar recordó cómo, en sus inicios, las consultas sobre sequedad o bajo deseo sexual en la mujer no tenían muchas respuestas. Esto lo llevó a investigar y a ser pionero en una técnica de rejuvenecimiento vaginal con láser en Mendoza, que hoy se utiliza a nivel mundial.

"No es normal que una mujer sienta resequedad o bajo deseo sexual solo por llegar a la menopausia", subrayó. "El bienestar también es sexual, porque es una necesidad fisiológica que mejora el sistema inmunológico, la salud cardiovascular y el bienestar neurocognitivo".

menopausia, mujer.jpg
Las mujeres hoy hablan de menopausia sin ocultarlo.

Las mujeres hoy hablan de menopausia sin ocultarlo.

El ginecólogo admitió que muchos médicos no fueron entrenados para abordar estos temas, ya que la medicina tradicional se enfoca en tratar enfermedades, no en promover el bienestar. Por ello, proyecta un futuro en el que los nutricionistas y psicólogos tomen un rol central, educando a las personas para vivir de manera saludable, mientras los médicos se concentran en resolver las urgencias.

Mirá la entrevista completa

Embed - Adrián Gaspar: calidad de vida, longevidad saludable y bienestar sexual femenino

Temas
Seguí leyendo

Feriados: así quedarán los fines de semana largo en 2026

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 15 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 15 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Te Puede Interesar

El gobernador Alfredo Cornejo espera que el presidente anuncie las principales pautas del Presupuesto 2026.
previsiones

Presupuesto 2026: las definiciones de Cornejo a la espera de la pauta de Javier Milei

Por Cecilia Zabala
La fórmula para una vida más larga y saludable, según el ginecólogo Adrián Gaspar. video
Entrevista

La fórmula para una vida más larga y saludable, según el ginecólogo Adrián Gaspar

Por Natalia Mantineo
La Justicia electoral eliminó a Cristina Férnández del padrón y no podrá votar en octubre
Elecciones 2025

La Justicia electoral eliminó a Cristina Férnández del padrón y no podrá votar en octubre

Por Sitio Andino Política