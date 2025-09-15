Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este lunes 15 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, las 24 horas. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico para este lunes en alta montaña indica poca nubosidad y vientos moderados del norte. Nevadas durante la madrugada en la zona Centro y Sur, con mejoría posterior.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, domingo 14 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de septiembre
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 13 de septiembre

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, -5° en Punta de Vacas, -9º en Puente del Inca y -10° en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Los Libertadores 2025 01.jpg
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este lunes 15 de septiembre.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este lunes 15 de septiembre.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 12 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 11 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 9 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 8 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 7 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 6 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3304 del domingo 14 de septiembre

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador.
LÍMITES

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador: por qué

Por Cecilia Zabala
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza.
el clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La violencia de género preocupa. En el 2025 ya hubo 8 femicidios en la Provincia de Mendoza. 
Informe

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Por Pablo Segura