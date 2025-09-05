Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de septiembre

Conocé el estado y horario del paso Los Libertadores para este viernes 5 de septiembre.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, permanecerá abierto durante toda la jornada de este viernes 5 de septiembre , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

A partir de qué hora Reabrió el Paso Internacional Los Libertadores: cientos de vehículos cruzan la frontera

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este jueves 4 de septiembre

El pronóstico indica para alta montaña indica cielo seminublado hasta las 11 en zona Sur, resto despejado.

La temperatura en la mañana de este martes es de -7º en Uspallata, -11º en Punta de Vaca, -14º en Puente del Inca y de -15º en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Los Libertadores 2025 02.jpg Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores. Foto: Gentileza

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.