Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 5 de septiembre

Revisá cómo está hoy el Paso Los Libertadores, que lleva a Chile. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé el estado y horario del paso Los Libertadores para este viernes 5 de septiembre.

Conocé el estado y horario del paso Los Libertadores para este viernes 5 de septiembre.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

A partir de qué hora

Reabrió el Paso Internacional Los Libertadores: cientos de vehículos cruzan la frontera

El pronóstico indica para alta montaña indica cielo seminublado hasta las 11 en zona Sur, resto despejado.

La temperatura en la mañana de este martes es de -7º en Uspallata, -11º en Punta de Vaca, -14º en Puente del Inca y de -15º en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Los Libertadores 2025 02.jpg
Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

