Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está cerrado hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre.&nbsp;

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 

Foto: Prensa Gendarmería Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, habilitará a las 10 este lunes 1 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Desde hoy y hasta el 31 de mayo de 2026 funcionará la modalidad de apertura de 24 horas.

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo
Así está el Paso Internacional Los Libertadores.
Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 30 de agosto

Tras el fin de semana cerrado, el pronóstico indica para alta montaña cielo seminublado, despejándose en el transcurso de la mañana. Buen tiempo para el resto de la jornada.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Los Libertadores 2025 02.jpg
Desde hoy y hasta el 31 de mayo de 2026 funcionará la modalidad de apertura de 24 horas en el Paso Internacional Los Libertadores.

Desde hoy y hasta el 31 de mayo de 2026 funcionará la modalidad de apertura de 24 horas en el Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

La medida afectará las clases del turno mañana debido a la intransitabilidad de varios caminos
Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

