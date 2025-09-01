Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, habilitará a las 10 este lunes 1 de septiembre , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Desde hoy y hasta el 31 de mayo de 2026 funcionará la modalidad de apertura de 24 horas.

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Tras el fin de semana cerrado, el pronóstico indica para alta montaña cielo seminublado , despejándose en el transcurso de la mañana. Buen tiempo para el resto de la jornada.

Paso Los Libertadores 2025 02.jpg Desde hoy y hasta el 31 de mayo de 2026 funcionará la modalidad de apertura de 24 horas en el Paso Internacional Los Libertadores. Foto: Gentileza

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.