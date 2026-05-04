4 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 4 de mayo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este lunes 4 de mayo las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica nubosidad variable y ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6°C en Uspallata, -1°C en Punta de Vacas, -2C en Puente del Inca y -3°C en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 3 de mayo
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 2 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 2 de mayo

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Internacional Los Libertadores, aduana, paso a chile.jpeg
Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores.

Cómo está hoy el Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 1 de mayo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 30 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 29 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 24 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

El hecho es investigado como averiguación de muerte

Conmoción en San Rafael por la muerte de ciudadano chileno en el Dique Agua del Toro

Todos los ocupantes debieron ser trasladados al hospital local con lesiones de diversa consideración.

Perdió el control y cayó al vacío: cuatro heridos en un impactante vuelco en San Rafael