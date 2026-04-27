27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril.

El pronóstico para la alta montaña indica poca nubosidad y algo ventoso. Hacia la tarde/noche, nubosidad variable con precipitaciones aisladas. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 0°C en Uspallata, -2°C en Punta de Vacas, -5C en Puente del Inca y -6°C en Las Cuevas.

Lee además
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de abril de 2026.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 26 de abril
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sabado 25 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de abril

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

complejo horcones, afip, aduana argentina, paso a chile, cruce a chile, frontera.jpg
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 27 de abril.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 24 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de abril

¿Abre el Paso Cristo Redentor este domingo frío? Conocé la decisión de las autoridades de ambos países

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 18 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Radiografía del sistema cloacal de Mendoza: cómo es la cobertura y el mantenimiento.

Cloacas en Mendoza: qué dicen los datos sobre cobertura y estado de las cañerías

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

El abogado acusado, Iván Yoma

"No conozco a los inversores": qué dijo Yoma y por qué su declaración genera dudas en la investigación por estafas

La Lepra es líder de todos los torneos y quedó primero en la general.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Alarma en Mendoza por el avance de la pipa, una droga altamente tóxica, en jóvenes y personas en situación de calle.

Alarma en Mendoza por la "pipa": crece el consumo de cocaína fumada en jóvenes y personas en situación de calle