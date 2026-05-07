7 de mayo de 2026
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Estadio Malvinas Argentinas

Conmoción por la muerte de un hombre en el Malvinas Argentinas

Un inspector de AFA que trabajaba para Conmebol, falleció en el Estadio Malvinas Argentinas en medio del partido por la Conmebol Libertadores.

Trágica muerte de un trabajador durante el partido de la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas.

Trágica muerte de un trabajador durante el partido de la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un inspector de AFA que cumplía funciones para la organización de la Conmebol Libertadores murió este jueves por la noche en el Estadio Malvinas Argentinas, en medio del encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense por el certamen internacional.

Según la información oficial, el hecho ocurrió en el sector de la rampa por donde ingresan los jugadores, debajo de la platea cubierta del estadio ubicado en la Provincia de Mendoza.

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Trágica muerte de un hombre en pleno Estadio Malvinas Argentinas

Según se informó oficialmente, el personal médico apostado en el estadio intervino de inmediato y comenzó con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la ambulancia, la víctima no logró ser recuperada y se constató su fallecimiento en el sitio.

El episodio generó conmoción entre los trabajadores de la organización y el personal afectado al operativo de seguridad del encuentro internacional. Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad del inspector fallecido.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se aguardaban mayores precisiones sobre las circunstancias del deceso ocurrido durante el partido de la Conmebol Libertadores en el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas.

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