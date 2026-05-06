6 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Uspallata

Un hombre murió en Uspallata tras descompensarse en una estación de servicio

Un camionero perdió la vida en una estación de servicio en Uspallata tras sufrir una descompensación. Intentaron reanimarlo con RCP, pero constataron su deceso.

Minutos más tarde, personal médico arribó al lugar y, luego de evaluar al hombre, constató su fallecimiento

Minutos más tarde, personal médico arribó al lugar y, luego de evaluar al hombre, constató su fallecimiento

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Un hombre falleció este miércoles por la tarde en una estación de servicio ubicada en Uspallata, luego de sufrir una descompensación repentina. El trabajador ingresó al predio y se dirigió al sector de duchas. Al salir de ese espacio, se descompensó.

Cómo ocurrió el suceso en Uspallata

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la víctima se desempeñaba como chofer de un camión perteneciente a la empresa Furlong. Tras el episodio, compañeros del camionero advirtieron la situación y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Lee además
Por viento Zonda, una localidad de Las Heras suspende las clases presenciales.

Por Zonda, suspenden las clases en una localidad de Las Heras
Para los investigadores, el acusado formaría parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Qué declaró "Pequeño J" y por qué pidió salir de la cárcel de Marcos Paz

Minutos más tarde, personal médico arribó al lugar y, luego de evaluar al hombre, constató su fallecimiento. La víctima era de nacionalidad argentina. En el hecho tomó intervención personal policial, que trabaja para establecer con precisión las circunstancias del deceso.

Temas
Seguí leyendo

Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Dura condena a dos policías por golpear detenidos en una comisaría de Maipú

Una noche marcada por incendios: hubo operativos en Eugenio Bustos y Las Pareditas

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

Murió tras varios días de lucha la agente de tránsito atropellada en Acceso Sur

Pidieron la detención de Marcelo D'Agostino: el motivo

Grave incendio destruyó una cosecha de orégano en San Carlos: mirá las fotos y videos

Choque con alcoholemia positiva en Maipú

LO QUE SE LEE AHORA
El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

Las Más Leídas

Se viene el Quini 6 especial por el Mundial 2026 con premios en dólares: cuándo sortea y cómo jugar

Quini 6 con premios en dólares: la novedad que sacude a los apostadores

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Este fin de semana, vuelve el Zonda

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

Insólito incidente en un hospital con policías heridos y un médico demorado

El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén