Un hombre murió en Uspallata tras descompensarse en una estación de servicio

Minutos más tarde, personal médico arribó al lugar y, luego de evaluar al hombre, constató su fallecimiento Foto: Cristian Lozano

Por Carla Canizzaro







Un hombre falleció este miércoles por la tarde en una estación de servicio ubicada en Uspallata, luego de sufrir una descompensación repentina. El trabajador ingresó al predio y se dirigió al sector de duchas. Al salir de ese espacio, se descompensó.

Cómo ocurrió el suceso en Uspallata De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la víctima se desempeñaba como chofer de un camión perteneciente a la empresa Furlong. Tras el episodio, compañeros del camionero advirtieron la situación y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Minutos más tarde, personal médico arribó al lugar y, luego de evaluar al hombre, constató su fallecimiento. La víctima era de nacionalidad argentina. En el hecho tomó intervención personal policial, que trabaja para establecer con precisión las circunstancias del deceso.

Compartí la nota:







