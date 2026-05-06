Accidente vial en Maipú: el control de alcoholemia fue positivo

Un hombre protagonizó un grave accidente vial en Fray Luis Beltrán, Maipú, cuando chocó con su camioneta contra el guardarail de un puente del Acceso Este, en tanto que al ser sometido al control de alcoholemia, el resultado fue altamente positivo.

El siniestro ocurrió a las 2 de este miércoles en el carril Cervantes, a la altura del cruce con el Acceso Este, en Fray Luis Beltrán, en Maipú.

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El sospechoso, un hombre domiciliado en el distrito Tres Porteñas de San Martín, arrojó 2.08 gramos de alcohol en sangre y por ende será sometido a un proceso contravencional.

Según las pericias, el conductor manejaba una camioneta Ranger, patente CIP051, por el carril Cervantes, de norte a sur.

Al llegar al puente que cruza el Acceso Este y por causas que se desconocen, el conductor perdió el dominio del coche y chocó contra el guardarail.

Afortunadamente el hombre resultó ileso, pero al ser sometido al control de alcoholemia, su situación empeoró notablemente.

Es que por el grado de alcoholemia deberá pagar una multa millonaria, en tanto que también le secuestraron la camioneta y deberá afrontar un proceso contravencional por su infracción.