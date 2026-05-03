3 de mayo de 2026
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Accidente vial

Impactante accidente vial en Tupungato: un hombre chocó en solitario y terminó hospitalizado

Ocurrió en Ruta 88. Un hombre de 56 años sufrió politraumatismos y una fractura expuesta tras perder el control de su vehículo.

Durante la tarde de este domingo, un accidente vial en solitario se registró en el departamento de Tupungato

Durante la tarde de este domingo, un accidente vial en solitario se registró en el departamento de Tupungato

 Por Carla Canizzaro

Durante la tarde de este domingo, un accidente vial en solitario se registró en el departamento de Tupungato, específicamente en la Ruta Provincial 88, a la altura de la zona de Duboi. El conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al hospital Scaravelli.

El hecho ocurrió cerca de las 16, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el incidente. Minutos después, personal policial se desplazó al lugar para asistir en la situación.

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Cómo ocurrió el accidente

Al arribar, los efectivos constataron que un hombre de 56 años circulaba solo a bordo de un Volkswagen CrossFox, desplazándose en sentido este a oeste por la mencionada ruta.

De acuerdo con el reporte policial, el conductor habría mordido la banquina, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Como consecuencia, terminó impactando contra un poste de luz ubicado a un costado de la calzada.

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El conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al hospital Scaravelli.

El conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado al hospital Scaravelli.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar, diagnosticándolo con politraumatismos, sin pérdida de conocimiento, y una fractura expuesta en la pierna izquierda. Posteriormente, fue trasladado al hospital Scaravelli.

Intervención policial y peritajes

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Vial y Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas de rigor para determinar las circunstancias del siniestro.

Las actuaciones quedaron bajo las directivas del Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso las medidas correspondientes.

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