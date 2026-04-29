Caos en el Acceso Este por un accidente vial con varios heridos

El episodio generó complicaciones en uno de los principales corredores viales de Mendoza

Un aparatoso accidente vial ocurrido durante la tarde de este miércoles en el Acceso Este generó un importante caos vehicular . De acuerdo con los primeros testimonios de conductores que circulaban por la zona, el siniestro involucró a un automóvil, una motocicleta y un peatón .

El hecho se registró alrededor de las 17 a unos 100 metros antes del puente Pécora, en un horario de alta circulación vehicular.

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Según informaron fuentes policiales, un peatón cruzó la calzada , por lo que el conductor del auto Renault Kwid redujo la velocidad, pero fue impactado por la motocicleta, la cual posteriormente colisionó a la víctima.

Tras el impacto, personal policial llegó rápidamente al lugar y constató que uno de los ocupantes de la motocicleta se encontraba en grave estado de salud .

policia, movil policial, policial Personal policial llegó rápidamente al lugar y constató que uno de los ocupantes de la motocicleta se encontraba en grave estado de salud. Foto: Yemel Fil

Los heridos y el operativo en la zona

Según el parte policial, la conductora del automóvil no presentó lesiones. En cambio, el conductor de la motocicleta, una Motomel, sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al hospital Central.

En tanto, el acompañante del rodado menor resultó con un traumatismo de cráneo moderado con fractura, por lo que también fue derivado al mismo nosocomio.

Por su parte, el peatón involucrado en el siniestro sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado por personal médico al hospital Central.

En la zona trabajó personal policial, agentes de tránsito municipal junto a dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Además, asistió al lugar personal de accidentología vial de Guaymallén y Bomberos Voluntarios de la misma jurisdicción.

El episodio generó complicaciones en uno de los principales corredores viales de Mendoza, debido al intenso flujo de vehículos que caracteriza a ese tramo durante la tarde.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad exacta de personas afectadas ni la gravedad total de las lesiones. La investigación continúa para determinar la mecánica del accidente.