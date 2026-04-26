Dos conductores chocaron en Luján De Cuyo: ambos dieron alcoholemia positiva

Dos automovilistas protagonizaron un accidente vial durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo. Aunque no hubo heridos, los controles de alcoholemia revelaron niveles elevados en ambos conductores, lo que derivó en actuaciones judiciales y sanciones.
El hecho se registró cerca de las 00:20 horas en la intersección de Pueyrredón y Alzaga, donde personal policial intervino tras recibir un aviso por un choque entre vehículos. En el lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a un Volkswagen Fox, conducido por S. A. A. (27), y una Toyota Hilux, al mando de T. S. C. (31).
El elevado nivel de alcoholemia de los conductores que chocaron en Luján de Cuyo
Según informaron fuentes oficiales, ambos conductores resultaron ilesos pese al impacto entre los rodados. Sin embargo, al realizar los controles de alcoholemia, se detectó que los dos presentaban alcohol en sangre por encima de lo permitido por la legislación provincial.
El dosaje de alcohol arrojó un resultado de 2 g/l para el conductor del Volkswagen Fox y 1,54 g/l para el conductor de la Toyota Hilux, valores que superan ampliamente el límite establecido en Mendoza.