26 de abril de 2026
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Luján de Cuyo

Dos conductores chocaron en Luján De Cuyo: ambos dieron alcoholemia positiva

El choque ocurrió en Pueyrredón y Alzaga e intervino personal policial. Los conductores resultaron ilesos, pero enfrentan sanciones por conducir alcoholizados.

Luján de Cuyo: dosaje positivo para ambos conductores tras un choque que pudo terminar en tragedia.&nbsp;

Luján de Cuyo: dosaje positivo para ambos conductores tras un choque que pudo terminar en tragedia. 

Imagen generada con IA.
 Por Celeste Funes

Dos automovilistas protagonizaron un accidente vial durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo. Aunque no hubo heridos, los controles de alcoholemia revelaron niveles elevados en ambos conductores, lo que derivó en actuaciones judiciales y sanciones.

El hecho se registró cerca de las 00:20 horas en la intersección de Pueyrredón y Alzaga, donde personal policial intervino tras recibir un aviso por un choque entre vehículos. En el lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a un Volkswagen Fox, conducido por S. A. A. (27), y una Toyota Hilux, al mando de T. S. C. (31).

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El elevado nivel de alcoholemia de los conductores que chocaron en Luján de Cuyo

Según informaron fuentes oficiales, ambos conductores resultaron ilesos pese al impacto entre los rodados. Sin embargo, al realizar los controles de alcoholemia, se detectó que los dos presentaban alcohol en sangre por encima de lo permitido por la legislación provincial.

El dosaje de alcohol arrojó un resultado de 2 g/l para el conductor del Volkswagen Fox y 1,54 g/l para el conductor de la Toyota Hilux, valores que superan ampliamente el límite establecido en Mendoza.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a labrar actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol y prevé multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

En el procedimiento tomó intervención la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del accidente vial.

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