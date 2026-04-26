Dos conductores chocaron en Luján De Cuyo: ambos dieron alcoholemia positiva

Dos automovilistas protagonizaron un accidente vial durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo . Aunque no hubo heridos, los controles de alcoholemia revelaron niveles elevados en ambos conductores, lo que derivó en actuaciones judiciales y sanciones.

El hecho se registró cerca de las 00:20 horas en la intersección de Pueyrredón y Alzaga , donde personal policial intervino tras recibir un aviso por un choque entre vehículos . En el lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a un Volkswagen Fox , conducido por S. A. A. (27) , y una Toyota Hilux , al mando de T. S. C. (31) .

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Según informaron fuentes oficiales, ambos conductores resultaron ilesos pese al impacto entre los rodados. Sin embargo, al realizar los controles de alcoholemia , se detectó que los dos presentaban alcohol en sangre por encima de lo permitido por la legislación provincial.

El dosaje de alcohol arrojó un resultado de 2 g/l para el conductor del Volkswagen Fox y 1,54 g/l para el conductor de la Toyota Hilux , valores que superan ampliamente el límite establecido en Mendoza.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a labrar actuaciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol y prevé multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

En el procedimiento tomó intervención la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del accidente vial.