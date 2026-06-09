9 de junio de 2026
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Paradero

Importante recompensa para esclarecer el paradero de Massó: hay un detenido

El Gobierno de Mendoza ofrece una importante recompensa para esclarecer el paradero y posible homicidio de José Massó.

José Massó, el hombre desaparecido. La fiscalía cree que fue asesinado.

José Massó, el hombre desaparecido. La fiscalía cree que fue asesinado.

 Por Pablo Segura

El Gobierno de Mendoza oficializó una recompensa de hasta $6.250.000 para quienes aporten información que permita esclarecer el paradero de José Teodoro Massó, el hombre de 83 años desaparecido desde marzo de este año, y por cuyo caso la principal hipótesis de la justicia es un homicidio.

Según la información oficial, Massó mide 1,65 metros, pesa aproximadamente 75 kilos, tiene ojos claros y se movilizaba en un Chevrolet Corsa dominio IMA-877.

Un detenido por homicidio y una búsqueda que continúa

Con el avance de la investigación, la causa dejó de centrarse únicamente en la búsqueda del hombre y comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un homicidio. En ese contexto, un allegado a la víctima fue detenido e imputado por ese delito, en tanto que este miércoles será sometido a la audiencia de prisión preventiva.

Desde las autoridades provinciales explicaron que el pago de la recompensa dependerá de la calidad y utilidad de la información aportada, la cual deberá ser validada por la autoridad judicial interviniente.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el paradero de José Massó continúa y los investigadores esperan que nuevos datos permitan reconstruir qué ocurrió con el hombre desaparecido y confirmar o descartar definitivamente la hipótesis de homicidio.

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