Importante recompensa para esclarecer el paradero de Massó: hay un detenido

El Gobierno de Mendoza oficializó una recompensa de hasta $6.250.000 para quienes aporten información que permita esclarecer el paradero de José Teodoro Massó, el hombre de 83 años desaparecido desde marzo de este año, y por cuyo caso la principal hipótesis de la justicia es un homicidio .

La recompensa, equivalente a 12.500 Unidades Fiscales, fue difundida por el Ministerio de Seguridad y Justicia y está destinada a obtener datos concretos que permitan avanzar en una de las investigaciones criminales más complejas de los últimos meses en la provincia.

Massó fue visto por última vez el 9 de marzo de 2026 y por el caso está detenido Gonzalo González, un hombre allegado a la familia del damnificado, quien este miércoles será sometido a una audiencia de prisión preventiva.

Un detenido por homicidio y una búsqueda que continúa

Con el avance de la investigación, la causa dejó de centrarse únicamente en la búsqueda del hombre y comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un homicidio. En ese contexto, un allegado a la víctima fue detenido e imputado por ese delito, en tanto que este miércoles será sometido a la audiencia de prisión preventiva.

Desde las autoridades provinciales explicaron que el pago de la recompensa dependerá de la calidad y utilidad de la información aportada, la cual deberá ser validada por la autoridad judicial interviniente.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el paradero de José Massó continúa y los investigadores esperan que nuevos datos permitan reconstruir qué ocurrió con el hombre desaparecido y confirmar o descartar definitivamente la hipótesis de homicidio.