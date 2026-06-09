Importante recompensa para esclarecer el paradero de Massó: hay un detenido

El Gobierno de Mendoza oficializó una recompensa de hasta $6.250.000 para quienes aporten información que permita esclarecer el paradero de José Teodoro Massó, el hombre de 83 años desaparecido desde marzo de este año, y por cuyo caso la principal hipótesis de la justicia es un homicidio.
Según la información oficial, Massó mide 1,65 metros, pesa aproximadamente 75 kilos, tiene ojos claros y se movilizaba en un Chevrolet Corsa dominio IMA-877.
Un detenido por homicidio y una búsqueda que continúa
Con el avance de la investigación, la causa dejó de centrarse únicamente en la búsqueda del hombre y comenzó a orientarse hacia la hipótesis de un homicidio. En ese contexto, un allegado a la víctima fue detenido e imputado por ese delito, en tanto que este miércoles será sometido a la audiencia de prisión preventiva.
Desde las autoridades provinciales explicaron que el pago de la recompensa dependerá de la calidad y utilidad de la información aportada, la cual deberá ser validada por la autoridad judicial interviniente.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el paradero de José Massó continúa y los investigadores esperan que nuevos datos permitan reconstruir qué ocurrió con el hombre desaparecido y confirmar o descartar definitivamente la hipótesis de homicidio.