9 de junio de 2026
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Sitio Andino
Accidente

A nueve meses del grave accidente, Juan Roth habló por primera vez sobre su recuperación

El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, sufrió un grave accidente el 8 de diciembre mientras practicaba mountain bike en Tunuyán.

Roth se mostró optimista respecto al futuro y afirmó que continuará trabajando en su recuperación.

Roth se mostró optimista respecto al futuro y afirmó que continuará trabajando en su recuperación.

Por Sitio Andino Policiales

A nueve meses del grave accidente que sufrió el reconocido empresario Juan Roth, envió por primera vez, un mensaje público para contar cómo avanza su recuperación. El suceso ocurrió el 8 de diciembre de 2025, mientras practicaba mountain bike en la zona del Alto Verde en Tunuyán.

Quién es Juan Roth y qué dijo a 9 meses del accidente

Juan Roth es empresario y expresidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán. El día del siniestro, el hombre cayó a una grieta de aproximadamente dos metros de profundidad y sufrió severas lesiones, principalmente en la columna vertebral. Esta grave consecuencia obligó a su inmediata internación y al inicio de un prolongado proceso médico y de rehabilitación.

Embed - Juan Roth mostró avances en su recuperación: "Sigo adelante"

Actualmente, el empresario permanece alojado en el hospital de Rehabilitación San Andrés Salud, donde continúa con un tratamiento intensivo para recuperar su movilidad y calidad de vida. A través de una publicación en sus redes sociales, Rot definió este proceso como "una de las carreras más difíciles" que le tocó afrontar.

En su mensaje, aseguró que sigue avanzando "paso a paso", destacando la importancia de la constancia y el esfuerzo diario para superar cada etapa de la recuperación.

Asimismo, expresó su agradecimiento por el acompañamiento permanente de su familia, amigos y del equipo de profesionales de la salud que lo asiste desde el momento del accidente. Según manifestó, ese respaldo ha sido fundamental para enfrentar los desafíos que le impuso la compleja rehabilitación.

Pese a la magnitud de las lesiones sufridas, Roth se mostró optimista respecto al futuro y afirmó que continuará trabajando en su recuperación "sin prisas, pero sin detenerse", convencido de que aún queda mucho camino por recorrer y nuevas metas por alcanzar.

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