Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, Juan Roth, sufrió un grave accidente cuando circulaba en bicicleta y ahora lucha por su vida en el hospital El Carmen, donde quedó internado en terapia intensiva, con heridas en varias partes del cuerpo.
Roth practica ciclismo de montaña y este domingo sufrió un accidente cuando circulaba en cerros ubicados entre el límite de Tunuyán y Rivadavia.
Como consecuencia de la caída, Roth sufrió fracturas y lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado, de urgencia, al hospital El Carmen. Su estado de salud es reservado.
De acuerdo a la información oficial, el dirigente ingresó al hospital en grave estado y por estas horas se espera por su evolución.
El hecho ocurrió este domingo en una zona de cerros, en el límite entre Tunuyán y Rivadavia.
Uno de los últimos partes médicos difundidos indicó que, en la mañana de este lunes, el hombre iba a ser operado por lesiones en sus vértebras. Además, fuentes consultadas por este diario indicaron que el empresario tenía lesiones en la médula.