Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán , Juan Roth, sufrió un grave accidente cuando circulaba en bicicleta y ahora lucha por su vida en el hospital El Carmen, donde quedó internado en terapia intensiva, con heridas en varias partes del cuerpo.

Roth practica ciclismo de montaña y este domingo sufrió un accidente cuando circulaba en cerros ubicados entre el límite de Tunuyán y Rivadavia.

Circulaba con otros compañeros Rescataron a un ciclista que cayó en un zanjón en Tunuyán

Grave hecho Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Como consecuencia de la caída, Roth sufrió fracturas y lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado, de urgencia, al hospital El Carmen . Su estado de salud es reservado.

De acuerdo a la información oficial, el dirigente ingresó al hospital en grave estado y por estas horas se espera por su evolución.

Juan Roth, Cámara Comercio Industria de Tunuyan El hecho ocurrió este domingo en una zona de cerros, en el límite entre Tunuyán y Rivadavia.

Uno de los últimos partes médicos difundidos indicó que, en la mañana de este lunes, el hombre iba a ser operado por lesiones en sus vértebras. Además, fuentes consultadas por este diario indicaron que el empresario tenía lesiones en la médula.

Roth, muy conocido en el ámbito empresarial, permanece internado en la Sala B de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital El Carmen, en Godoy Cruz, lugar al que trasladaron tras el siniestro.

Los médicos fueron optimistas y afirmaron que su evolución mejorará en las próximas horas.