preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Un dirigente del sector industrial sufrió un accidente en bicicleta en Tunuyán y está muy grave, internado en el hospital El Carmen.

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta.&nbsp;

Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 

 Por Pablo Segura

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, Juan Roth, sufrió un grave accidente cuando circulaba en bicicleta y ahora lucha por su vida en el hospital El Carmen, donde quedó internado en terapia intensiva, con heridas en varias partes del cuerpo.

Roth practica ciclismo de montaña y este domingo sufrió un accidente cuando circulaba en cerros ubicados entre el límite de Tunuyán y Rivadavia.

Lee además
El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán
Imagen ilustrativa
Circulaba con otros compañeros

Rescataron a un ciclista que cayó en un zanjón en Tunuyán

Como consecuencia de la caída, Roth sufrió fracturas y lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado, de urgencia, al hospital El Carmen. Su estado de salud es reservado.

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está muy grave

De acuerdo a la información oficial, el dirigente ingresó al hospital en grave estado y por estas horas se espera por su evolución.

Juan Roth, Cámara Comercio Industria de Tunuyan
El hecho ocurrió este domingo en una zona de cerros, en el límite entre Tunuyán y Rivadavia.

El hecho ocurrió este domingo en una zona de cerros, en el límite entre Tunuyán y Rivadavia.

Uno de los últimos partes médicos difundidos indicó que, en la mañana de este lunes, el hombre iba a ser operado por lesiones en sus vértebras. Además, fuentes consultadas por este diario indicaron que el empresario tenía lesiones en la médula.

Roth, muy conocido en el ámbito empresarial, permanece internado en la Sala B de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital El Carmen, en Godoy Cruz, lugar al que trasladaron tras el siniestro.

Los médicos fueron optimistas y afirmaron que su evolución mejorará en las próximas horas.

Temas
Seguí leyendo

Mercado de La Estación: nuevos horarios y actividades en Tunuyán

Reclamo en el Normal de Tunuyán: piden abordar situaciones de acoso laboral

La tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco y dejó cientos de familias asistidas

Tunuyán celebró la Semana del Árbol con la entrega gratuita de ejemplares forestales

Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

Semana agitada en el juicio contra Walter Bento: qué pasará

Múltiples detenciones, droga secuestrada y autos robados en patrullajes en el Gran Mendoza

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

LO QUE SE LEE AHORA
Tristeza por la muerte de Inti Moreno, tras un accidente vial. 
cuarta víctima fatal en el fin de semana

Falleció un joven que estaba grave tras un accidente vial en San Martín

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Críticas a la gestión Milei, el denominador común en las primeras reacciones en Mendoza
Elecciones 2025

Las reacciones en Mendoza tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos
ELECCIONES 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

Por Sitio Andino Economía
La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados.
Mercados y elecciones

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta. 
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un accidente en Tunuyán y está grave

Por Pablo Segura