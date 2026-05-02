Murió Alex Zanardi, símbolo de superación del deporte mundial

El deporte mundial atraviesa un día de luto tras confirmarse este domingo la muerte, a los 59 años, del italiano Alex Zanardi , protagonista de una de las historias de superación más impactantes del automovilismo y el deporte adaptado.

Zanardi, que compitió en la Fórmula 1 durante la década del 90, sufrió un grave accidente en 2001 que le provocó la amputación de ambas piernas . Lejos de abandonar la actividad, logró reinventarse y alcanzar la gloria en el ámbito paralímpico.

Así fue el Torneo Argentino de Handball que reunió a 900 personas en General Alvear

El italiano inició su carrera en el karting desde muy joven, destacándose rápidamente hasta llegar a la Fórmula 1, donde compitió en escuderías como Jordan, Minardi y Lotus . Su mejor resultado fue un punto conseguido en la temporada 1993.

Sin embargo, sus mayores logros llegaron en la categoría CART de Estados Unidos , donde se consagró campeón en 1997 y 1998, desempeño que le permitió regresar a la Fórmula 1 en 1999 con Williams.

El accidente que cambió su vida

En septiembre de 2001, Zanardi sufrió un dramático accidente durante una carrera de CART en Alemania, que derivó en la amputación de sus dos piernas. El episodio marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Una recuperación extraordinaria y nuevos desafíos en el deporte

Lejos de rendirse, el italiano logró volver a competir en el automovilismo, participando en el WTCC con vehículos adaptados, donde incluso consiguió victorias. También fue parte de competencias de resistencia como las 24 Horas de Daytona.

image

Gloria paralímpica y legado deportivo en el deporte adaptado

Su etapa más exitosa llegó en el deporte adaptado. Zanardi brilló en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde obtuvo dos medallas de oro en handbike, y repitió la hazaña en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, sumando una nueva presea dorada.

El último accidente y su fallecimiento

En 2020, volvió a sufrir un grave accidente mientras competía en una prueba de handbike en la región de Toscana, Italia. El impacto contra un camión le provocó severas lesiones neurológicas, que derivaron en múltiples intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de rehabilitación.

“Es con profundo dolor que la familia comunica el fallecimiento de Alessandro Zanardi, ocurrido repentinamente en la tarde de ayer, 1° de mayo”, señaló el comunicado oficial difundido por sus familiares.