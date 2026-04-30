Mundial 2026: la FIFA impone reglas más duras y habrá expulsiones por protestas

La FIFA metió un volantazo fuerte de cara al Mundial 2026 de Fútbol. En una decisión que busca bajar la tensión dentro de la cancha, el organismo confirmó dos nuevas reglas que implicarán expulsiones directas, marcando un antes y un después en la conducta de jugadores y cuerpos técnicos.
Por otro, la FIFA fue todavía más allá: todo futbolista que abandone el campo en señal de protesta verá la tarjeta roja, una decisión que apunta directamente a evitar escenas de descontrol colectivo.
Un mensaje directo tras los escándalos
Estas modificaciones no son casualidad. Llegan después de episodios recientes que pusieron en jaque la convivencia dentro del campo, como el cruce entre Prestianni y Vinicius en Champions, que terminó con sanciones fuertes.
Además, la segunda regla tiene un antecedente directo: el escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones, donde un equipo se retiró del campo en protesta y el partido terminó envuelto en polémica incluso semanas después.