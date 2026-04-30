30 de abril de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la FIFA impone reglas más duras y habrá expulsiones por protestas

La FIFA confirmó nuevas sanciones que cambiarán el comportamiento dentro de la cancha en el esperado Mundial 2026. Repasá las novedades.

La FIFA endurece el reglamento de cara al Mundial 2026.

La FIFA endurece el reglamento de cara al Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA metió un volantazo fuerte de cara al Mundial 2026 de Fútbol. En una decisión que busca bajar la tensión dentro de la cancha, el organismo confirmó dos nuevas reglas que implicarán expulsiones directas, marcando un antes y un después en la conducta de jugadores y cuerpos técnicos.

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Por otro, la FIFA fue todavía más allá: todo futbolista que abandone el campo en señal de protesta verá la tarjeta roja, una decisión que apunta directamente a evitar escenas de descontrol colectivo.

Un mensaje directo tras los escándalos

Estas modificaciones no son casualidad. Llegan después de episodios recientes que pusieron en jaque la convivencia dentro del campo, como el cruce entre Prestianni y Vinicius en Champions, que terminó con sanciones fuertes.

Además, la segunda regla tiene un antecedente directo: el escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones, donde un equipo se retiró del campo en protesta y el partido terminó envuelto en polémica incluso semanas después.

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También alcanza a los bancos

La FIFA no solo apuntó a los jugadores. También dejó en claro que los cuerpos técnicos serán sancionados si incitan a abandonar el campo, ampliando la responsabilidad a todo el equipo.

En casos extremos, la medida puede escalar: el partido podrá darse por perdido para el equipo que provoque la suspensión, lo que le da un peso todavía mayor a la decisión.

Un Mundial con otra lógica

Con estas reglas, la FIFA busca ordenar el juego, bajar los conflictos y evitar escenas que desvirtúen la competencia.

El mensaje es claro: en 2026, el margen para protestas desmedidas será mínimo.

Preguntas sobre las reglas del Mundial 2026

¿Qué nuevas reglas implementó la FIFA?

Expulsión por taparse la boca al discutir y por abandonar el campo en protesta.

¿A quiénes alcanza?

A jugadores y también a cuerpos técnicos.

¿Puede haber sanciones mayores?

Sí, incluso dar por perdido un partido.

¿Cuándo juega San Martín?

El domingo 3 de mayo a las 15:00.

¿Por qué son importantes estas reglas?

Porque cambian la conducta dentro del juego en el Mundial.

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