Mundial 2026: la FIFA impone reglas más duras y habrá expulsiones por protestas

La FIFA endurece el reglamento de cara al Mundial 2026.

La FIFA metió un volantazo fuerte de cara al Mundial 2026 de Fútbol . En una decisión que busca bajar la tensión dentro de la cancha, el organismo confirmó dos nuevas reglas que implicarán expulsiones directas , marcando un antes y un después en la conducta de jugadores y cuerpos técnicos.

Las nuevas medidas son claras y no dejan lugar a interpretación. Por un lado, serán expulsados los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival , una práctica habitual en el fútbol moderno que ahora será considerada conducta sancionable.

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Por otro, la FIFA fue todavía más allá: todo futbolista que abandone el campo en señal de protesta verá la tarjeta roja , una decisión que apunta directamente a evitar escenas de descontrol colectivo.

Estas modificaciones no son casualidad. Llegan después de episodios recientes que pusieron en jaque la convivencia dentro del campo, como el cruce entre Prestianni y Vinicius en Champions, que terminó con sanciones fuertes.

Además, la segunda regla tiene un antecedente directo: el escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones, donde un equipo se retiró del campo en protesta y el partido terminó envuelto en polémica incluso semanas después.

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La resolución tuvo lugar en sesión extraordinaria de la IFAB, tal cual anticipó @okdobleamarilla



A raíz de la misma, ningún jugador podrá hablar o gritar con la boca tapada en el campo de… pic.twitter.com/72ML2Vc9AM — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 28, 2026

También alcanza a los bancos

La FIFA no solo apuntó a los jugadores. También dejó en claro que los cuerpos técnicos serán sancionados si incitan a abandonar el campo, ampliando la responsabilidad a todo el equipo.

En casos extremos, la medida puede escalar: el partido podrá darse por perdido para el equipo que provoque la suspensión, lo que le da un peso todavía mayor a la decisión.

Un Mundial con otra lógica

Con estas reglas, la FIFA busca ordenar el juego, bajar los conflictos y evitar escenas que desvirtúen la competencia.

El mensaje es claro: en 2026, el margen para protestas desmedidas será mínimo.

Preguntas sobre las reglas del Mundial 2026

¿Qué nuevas reglas implementó la FIFA?

Expulsión por taparse la boca al discutir y por abandonar el campo en protesta.

¿A quiénes alcanza?

A jugadores y también a cuerpos técnicos.

¿Puede haber sanciones mayores?

Sí, incluso dar por perdido un partido.

¿Cuándo juega San Martín?

El domingo 3 de mayo a las 15:00.

¿Por qué son importantes estas reglas?

Porque cambian la conducta dentro del juego en el Mundial.