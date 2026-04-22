22 de abril de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

A 50 días del Mundial 2026: cómo llega la Selección Argentina y qué preocupa a Scaloni

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para defender el título en el esperado Mundial 2026 con un Lionel Messi vigente. Mirá todas las novedades.

La Selección Argentina ajusta detalles de cara al debut ante Argelia, en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ajusta detalles de cara al debut ante Argelia, en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A solo 50 días del inicio del Mundial 2026, la Selección de fútbol de Argentina entra en la etapa final de su preparación para defender el título conseguido en Qatar 2022. Con el debut ante Argelia cada vez más cerca, Lionel Scaloni sigue de cerca el estado físico del plantel, en medio de una mezcla de ilusión, dudas y expectativas.

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  • 16 de junio vs Argelia (Kansas) – 22:00
  • 22 de junio vs Austria (Dallas) – 14:00
  • 27 de junio vs Jordania (Dallas) – 23:00

En caso de avanzar como líder, jugará los 16avos de final el 3 de julio en Los Ángeles.

Messi, vigente y con hambre de más

A sus 38 años, Lionel Messi sigue siendo el eje del equipo. Llega en buen estado físico y con números que respaldan su momento: 7 goles en 7 partidos en la MLS 2026.

El capitán quiere disputar su sexto Mundial y mantiene intacta la ambición, aunque con un mensaje claro: no quiere ser una carga y apunta a aportar desde donde le toque.

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La defensa, el gran foco de preocupación

El principal problema de Scaloni está en el fondo:

  • Cuti Romero: lesión ligamentaria, llegaría con lo justo al debut
  • Nicolás Otamendi: suspendido para el primer partido
  • Lisandro Martínez: ya volvió a entrenar y es una esperanza

La zaga central es hoy la mayor incógnita del equipo.

Base campeona y renovación en marcha

El entrenador mantiene la estructura que fue campeona del mundo, con nombres como Dibu Martínez, De Paul y Julián Álvarez, pero también suma caras nuevas.

Jugadores como Nico Paz, Franco Mastantuono y Valentín Barco empiezan a ganar terreno, mientras que otros como Lo Celso llegan en recuperación y buscan meterse en la lista final.

¿Candidato firme o con dudas?

Argentina llega como el campeón defensor y uno de los máximos favoritos. Sin embargo, algunos altibajos recientes y las dudas físicas en el plantel generan cierto debate.

Mientras el equipo sigue siendo respetado tras la Copa América y la Finalissima, desde Europa —especialmente Francia y Brasil— marcan una posible pérdida de solidez.

El desafío será claro: recuperar la memoria futbolística que lo llevó a lo más alto.

Preguntas sobre lo que se viene para la Selección en el Mundial 2026

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

El 16 de junio ante Argelia en Kansas.

¿Cómo llega Lionel Messi al Mundial?

En buen nivel físico y con 7 goles en 7 partidos en la MLS.

Cuál es el principal problema de la Selección Argentina

Las dudas en defensa por lesiones y suspensiones.

Qué grupo le tocó a Argentina

El Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Argentina es candidata al título

Sí, aunque existen dudas por el rendimiento reciente y algunas bajas.

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