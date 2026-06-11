Chiqui Tapia se mostró con Infantino antes del Mundial 2026 y dejó un mensaje que hizo ruido

Claudio Tapia compartió una imagen junto a Gianni Infantino en la previa del inicio del Mundial 2026.

A pocas horas del comienzo del Mundial 2026 , Claudio "Chiqui" Tapia volvió a ubicarse en el centro de la escena, aunque esta vez fuera de la cancha. El presidente de la AFA publicó una imagen junto a Gianni Infantino , máximo dirigente de la FIFA , y acompañó la fotografía con una frase que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La publicación se dio en el marco de una cena de camaradería que reunió a importantes autoridades del fútbol internacional en la previa de la Copa del Mundo.

Tapia compartió una imagen junto al presidente de la FIFA y escribió una frase breve pero contundente: "Siempre de tu lado". El mensaje no pasó inadvertido debido al peso institucional de ambos dirigentes y al vínculo cada vez más cercano que la conducción del fútbol argentino viene mostrando con la cúpula del organismo que gobierna el fútbol mundial.

La postal rápidamente comenzó a circular entre dirigentes, periodistas e hinchas, especialmente por el contexto en el que se produjo: la antesala del Mundial 2026 y con Argentina como vigente campeona del mundo .

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El otro saludo del presidente de la AFA

La actividad institucional de Tapia no terminó allí. Además de la imagen junto a Infantino, el presidente de la AFA también publicó una fotografía con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

En ese caso, el mensaje fue más informal y afectuoso: "Presi querido", escribió junto a la imagen. Las publicaciones reflejaron la intensa agenda dirigencial que se desarrolla paralelamente al inicio de la Copa del Mundo y que reúne a las máximas autoridades del fútbol internacional.

Una postal de poder antes del Mundial 2026

Más allá de los mensajes, la fotografía fue interpretada como una nueva demostración de cercanía entre Tapia e Infantino, una relación que se fortaleció durante los últimos años.

El dirigente argentino llega a la Copa del Mundo con una posición de peso dentro del escenario internacional, respaldado por los éxitos deportivos de la Selección argentina y por la influencia que ganó la AFA en distintos espacios de decisión.

Por eso, la imagen fue leída también como una postal de fuerte contenido político e institucional en la previa del torneo más importante del planeta.

Mientras tanto, Argentina piensa en Argelia

Mientras la actividad dirigencial suma protagonismo fuera de la cancha, la Selección argentina continúa enfocada en el debut frente a Argelia, programado para el próximo martes en Kansas City.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ultima detalles para iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022, mientras Tapia participa de los encuentros protocolares y reuniones que rodean el comienzo del Mundial.

Con la pelota todavía sin rodar para la Albiceleste, las imágenes de Tapia junto a Infantino y Domínguez dejaron una de las postales políticas más comentadas de la previa mundialista.