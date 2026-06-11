11 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Chiqui Tapia se mostró con Infantino antes del Mundial 2026 y dejó un mensaje que hizo ruido

El presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, compartió una foto junto al titular de la FIFA en la previa del esperado Mundial 2026. Mirá qué dijo.

Claudio Tapia compartió una imagen junto a Gianni Infantino en la previa del inicio del Mundial 2026.

Claudio Tapia compartió una imagen junto a Gianni Infantino en la previa del inicio del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

A pocas horas del comienzo del Mundial 2026, Claudio "Chiqui" Tapia volvió a ubicarse en el centro de la escena, aunque esta vez fuera de la cancha. El presidente de la AFA publicó una imagen junto a Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA, y acompañó la fotografía con una frase que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La publicación se dio en el marco de una cena de camaradería que reunió a importantes autoridades del fútbol internacional en la previa de la Copa del Mundo.

La postal rápidamente comenzó a circular entre dirigentes, periodistas e hinchas, especialmente por el contexto en el que se produjo: la antesala del Mundial 2026 y con Argentina como vigente campeona del mundo.

image

El otro saludo del presidente de la AFA

La actividad institucional de Tapia no terminó allí. Además de la imagen junto a Infantino, el presidente de la AFA también publicó una fotografía con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

En ese caso, el mensaje fue más informal y afectuoso: "Presi querido", escribió junto a la imagen. Las publicaciones reflejaron la intensa agenda dirigencial que se desarrolla paralelamente al inicio de la Copa del Mundo y que reúne a las máximas autoridades del fútbol internacional.

Una postal de poder antes del Mundial 2026

Más allá de los mensajes, la fotografía fue interpretada como una nueva demostración de cercanía entre Tapia e Infantino, una relación que se fortaleció durante los últimos años.

El dirigente argentino llega a la Copa del Mundo con una posición de peso dentro del escenario internacional, respaldado por los éxitos deportivos de la Selección argentina y por la influencia que ganó la AFA en distintos espacios de decisión.

Por eso, la imagen fue leída también como una postal de fuerte contenido político e institucional en la previa del torneo más importante del planeta.

Mientras tanto, Argentina piensa en Argelia

Mientras la actividad dirigencial suma protagonismo fuera de la cancha, la Selección argentina continúa enfocada en el debut frente a Argelia, programado para el próximo martes en Kansas City.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ultima detalles para iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022, mientras Tapia participa de los encuentros protocolares y reuniones que rodean el comienzo del Mundial.

Con la pelota todavía sin rodar para la Albiceleste, las imágenes de Tapia junto a Infantino y Domínguez dejaron una de las postales políticas más comentadas de la previa mundialista.

Temas
Seguí leyendo

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

Los astrólogos ya jugaron el Mundial y predijeron hasta dónde llega la Scaloneta

Scaloni recibe buenas noticias antes del Mundial: Julián Álvarez se entrenó a la par del grupo

La amenaza de la Scaloneta: Argelia aplastó a Bolivia y acumula otra señal antes del debut

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

La Selección argentina no descansa: la agenda de Scaloni y la decisión que espera todo el Mundial

Nicolás Paz le mandó un mensaje a los que dicen que está lesionado: hay enojo

Lee además
Lionel Scaloni tomará una de las últimas decisiones importantes antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La lista de la selección argentina sufre las lesiones de sus figuras: mirá qué pasó
mundial 2026: shakira, katy perry y otras estrellas encabezan una apertura sin precedentes

Mundial 2026: Shakira, Katy Perry y otras estrellas encabezan una apertura sin precedentes
LO QUE SE LEE AHORA
El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

Las Más Leídas

Llega LaChoco Fest a Mendoza: dos días para disfrutar del chocolate, el vino y la gastronomía

LaChoco Fest desembarca en Mendoza y promete una experiencia única

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una jornada histórica con el inicio del Mundial 2026.

Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica ponen primera por el grupo A

Esquí en Mendoza: un reconocido parque de nieve se anticipa y abre la temporada 2026.

Un complejo de esquí mendocino abre la temporada este viernes

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de junio: números ganadores del sorteo 3381

La Legislatura de Mendoza dio media sanción al plan motosierra a casinos y el FTyC

La Legislatura de Mendoza dio media sanción al "plan motosierra" a casinos y el FTyC