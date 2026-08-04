4 de agosto de 2026
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Balón de Oro 2026: cuándo se entrega, candidatos y qué se evalúa este año

El galardón de France Football busca al mejor jugador del año. Repasamos la fecha, candidatos y de qué se trata el Balón de Oro en el fútbol.

Balón de Oro 2026: cuándo se entrega, candidatos y qué se evalúa este año

Balón de Oro 2026: cuándo se entrega, candidatos y qué se evalúa este año

Por Sitio Andino Deportes

El universo del fútbol ya palpita una nueva edición del Balón de Oro, el premio más prestigioso a nivel individual entregado por la revista France Football. La ansiada ceremonia de gala se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra, marcando una edición especial para el trofeo.

¿De qué se trata el Balón de Oro y qué período se evalúa?

Otorgado de forma ininterrumpida desde 1956, este reconocimiento premia al mejor futbolista de la temporada evaluando el rendimiento exhibido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. En esta edición se conmemora el 70° aniversario del galardón, motivo por el cual la organización trasladó la sede a la capital británica para homenajear a Sir Stanley Matthews, el histórico primer ganador inglés.

La votación está a cargo de un jurado compuesto por 100 periodistas especializados de las naciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA. Además del trofeo masculino principal, durante la velada se entregarán múltiples reconocimientos:

  • Balón de Oro Femenino: A la jugadora más destacada de la temporada.
  • Trofeo Kopa: Al mejor futbolista sub-21 del planeta.
  • Trofeo Yashin: Al guardameta más destacado de la campaña.
  • Trofeo Gerd Müller: Para el máximo artillero de la temporada.
  • Trofeo Johan Cruyff: Al mejor entrenador de equipos masculinos y femeninos.
  • Premio Sócrates y Club del Año: Reconocimientos al compromiso social y a las mejores instituciones.

¿Quiénes son los principales candidatos a quedarse con el premio?

A diferencia de años anteriores, la disputa se presenta sumamente abierta tras el cierre del calendario competitivo. Entre las principales figuras destacadas por la prensa especializada se encuentran:

  • Lamine Yamal: Campeón del mundo con España y figura del Barcelona en la conquista de LaLiga.
  • Harry Kane: Rendimiento demoledor en Bayern Múnich con más goles que partidos jugados, obteniendo la Bundesliga.
  • Kylian Mbappé: Bota de Oro de la Copa del Mundo tras anotar 10 goles y máximo goleador de LaLiga.
  • Lionel Messi: Gran actuación con la Selección Argentina a los 39 años, registrando ocho conquistas en la cita ecuménica y alcanzando la final.
  • Otros nombres en carrera: Rodri, Michael Olise, Declan Rice, Pedri y el último ganador, Ousmane Dembélé.

La expectativa crece a medida que se acerque la fecha de la ceremonia para conocer al nuevo dueño del codiciado trofeo dorado.

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