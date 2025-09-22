Fútbol: Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé recibieron el Balón de Oro 2025

Este lunes se celebró la ceremonia número 69 del Balón de Oro y los máximos galardonados del fútbol fueron Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí . Fue el primero del futbolista del PSG, mientras que la jugadora del Barcelona se llevó el tercero de su carrera. Además, Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada.

El delantero se quedó con el Balón de Oro 2025, el galardón que lo consagra como el mejor jugador del mundo. Sucedió en el palmarés a Rodri Hernández y se impuso en la votación a Lamine Yamal , joven estrella del Barcelona y su gran competidor en la carrera por el prestigioso premio.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Estar acá tampoco es fácil. Que Ronaldinho me haya entregado el trofeo siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Este Balón de Oro se lo dedico al PSG y al presidente”, expresó Dembélé con lágrimas en sus ojos.

La temporada 2024-25 del francés fue la mejor de su carrera. Reconvertido en ‘falso 9’ por Luis Enrique , fue determinante en el histórico triplete del PSG, que incluyó la tan anhelada Champions League , además de la Ligue 1 y la Copa de Francia .

Sus 35 goles y 16 asistencias fueron el motor ofensivo del equipo, que además alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. Con 28 años, Dembélé dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeras etapas como profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970237755322949830&partner=&hide_thread=false Ousmane Dembélé is the 2025' Ballon d'Or !

Here is the full ranking pic.twitter.com/CfJvw5K4Hd — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

En representación de Argentina, Lautaro Martínez (Inter de Milán) quedó en el puesto número 20 del ranking, mientras que Alexis Mac Allister (Liverpool) fue ubicado en el lugar número 22.

Por su parte, Aitana Bonmatí volvió a llevarse el Balón de Oro, el tercero de su carrera y de forma consecutiva, por lo que de esta forma confirmó que es la mejor jugadora del mundo. Con este reconocimiento superó a su compañera de equipo Alexia Putellas, quien tiene dos Balones de Oro.

La terna estaba llena de tensión dado que Bonmatí competía con Mariona Caldentey. Ambas fueron compañeras en el Barcelona, pero en la última temporada, Caldentey fichó por el Arsenal, equipo con el que conquistó la Champions League frente al Barça.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970226272769806420&partner=&hide_thread=false Three in a row for Aitana Bonmati ! Caldentey & Russo for the podium #ballondor pic.twitter.com/pRuV0OwFAo — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El encargado de entregarle el premio a Bonmatí fue el exjugador del Barcelona Andrés Iniesta, uno de los ídolos de la galardonada. "Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo", expresó. Además, en referencia a la situación del fútbol femenino, agregó: "La igualdad es algo que demandamos y esperemos que siga adelante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona/status/1970238017555308617&partner=&hide_thread=false From one legend to another. pic.twitter.com/eCuljogi34 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Otros galardonados en la ceremonia del Balón de Oro

El español Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada, ganando el trofeo Johan Cruyff, sucediendo a Carlo Ancelotti en el galardón. El asturiano no estuvo presente en la ceremonia en París debido a que su equipo debió reprogramar el partido ante Olympique de Marsella, pero envió un mensaje grabado en el que agradeció a su familia, al presidente Nasser Al-Khelaifi y a todo el staff del PSG.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Saint-Germain (@psg)

“Es muy bonito recibir un galardón individual, pero lo más importante es el reconocimiento de los aficionados y de nuestro deporte,” expresó Luis Enrique. El exentrenador de la Selección española logró lo que parecía imposible: transformar a un PSG que en el verano había perdido a Kylian Mbappé y que muchos consideraban debilitado.

Sin embargo, bajo su conducción, el equipo parisino consiguió el primer triplete de su historia, conquistando Ligue 1, Copa de Francia y la tan ansiada Champions League, el trofeo que el club llevaba años persiguiendo.

Gianluigi Donnarumma volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol al recibir el Trofeo Yashin, trofeo que distingue al mejor arquero de la temporada, en la gala del Balón de Oro 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970211943396057430&partner=&hide_thread=false GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El italiano fue clave para el Paris Saint-Germain Football Club en la campaña pasada, en la conquista de la Ligue 1, Copa de Francia y en la consagración europea en la Champions League, donde sus atajadas resultaron determinantes en las instancias decisivas. El reconocimiento llega en un momento particular de su carrera, ya que en este mercado de pases protagonizó uno de los traspasos más resonantes tras dejar al PSG para sumarse al Manchester City.

De esta forma, el italiano sumó su segundo Trofeo Yashin, ya que el anterior lo había conseguido en 2021, antes de que el argentino Emiliano “Dibu” Martínez se llevara el premio, también dos veces, en 2023 y 2024. Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa por segundo año.

El delantero se consagró nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo al quedarse por segundo año consecutivo con el Trofeo Kopa, el galardón que entrega France Football al futbolista joven más destacado de la temporada. El jugador del Barcelona era el gran favorito y cumplió con las expectativas, imponiéndose a una lista de candidatos de lujo que incluía a su compañero Pau Cubarsí, a los jugadores del PSG Joao Neves y Désiré Doué, y al central del Real Madrid Dean Huijsen.

A sus 18 años, Yamal sigue rompiendo récords y agrandando su leyenda. Pese a que todavía tiene edad para competir en las próximas tres ediciones del Trofeo Kopa, su nombre ya empieza a sonar con fuerza para el Balón de Oro, al que también estuvo nominado en esta temporada y terminó en la segunda posición. Al recibir el galardón, Lamine agradeció al Barcelona, a la Selección de España y a su familia. Además, dejó una frase que ilusiona a los culés: “Espero poder seguir trabajando y conseguir muchos más”.