Matías Contreras capo en la temporada de pista local: ganó la 7ª fecha en Guaymallén

Contreras dominó en un circuito de 1000 metros y logró una victoria clave para su equipo en la temporada de pista.

La 7ª fecha de la temporada de pista y criterium 2025 tuvo como gran protagonista a Matías Contreras , representante de la Municipalidad de Godoy Cruz , quien se impuso en la competencia disputada en Guaymallén . El podio se completó con Matías Corvalán (Municipalidad de Guaymallén) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz).

La competencia se desarrolló sobre un circuito de 1000 metros, recorrido durante 45 minutos más un sprint final , en el que Contreras mostró potencia y estrategia para quedarse con una victoria clave para su equipo.

El segundo lugar fue para Matías Corvalán , del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Facundo Ambrossi , también representante de Godoy Cruz. En el Top 5 se destacaron además Leonardo Contreras (4°) y Iván Escudero (5°), en una carrera que se definió con emoción hasta el último sprint.

En la categoría Damas , la ganadora fue Florencia Bajouth , quien completó una sólida actuación y se llevó los aplausos del público presente.

La jornada contó con un marco especial, ya que la Municipalidad de Guaymallén fue anfitriona del evento y decenas de familias se acercaron para alentar a los ciclistas mendocinos. Además, Body Energy acompañó con la entrega de suplementos deportivos a los ganadores.

Lo que se viene en la temporada de pista

La próxima cita de la Temporada de Pista y Criterium 2025 será el domingo 28 de septiembre en Casa de Gobierno (Capital), donde se espera otra gran convocatoria de ciclistas y aficionados al deporte pedal.

Los ganadores de la temporada de pista