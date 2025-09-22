ciclismo

Matías Contreras capo en la temporada de pista local: ganó la 7ª fecha en Guaymallén

El ciclista de la Municipalidad de Godoy Cruz, Matías Contreras, se quedó con la 7ª fecha de la la dura temporada de pista mendocina. Mirá lo sucedido.

Contreras dominó en un circuito de 1000 metros y logró una victoria clave para su equipo en la temporada de pista.

 Por Martín Sebastián Colucci

La 7ª fecha de la temporada de pista y criterium 2025 tuvo como gran protagonista a Matías Contreras, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz, quien se impuso en la competencia disputada en Guaymallén. El podio se completó con Matías Corvalán (Municipalidad de Guaymallén) y Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz).

El segundo lugar fue para Matías Corvalán, del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Facundo Ambrossi, también representante de Godoy Cruz. En el Top 5 se destacaron además Leonardo Contreras (4°) y Iván Escudero (5°), en una carrera que se definió con emoción hasta el último sprint.

Las damas también tuvieron su lugar

En la categoría Damas, la ganadora fue Florencia Bajouth, quien completó una sólida actuación y se llevó los aplausos del público presente.

La jornada contó con un marco especial, ya que la Municipalidad de Guaymallén fue anfitriona del evento y decenas de familias se acercaron para alentar a los ciclistas mendocinos. Además, Body Energy acompañó con la entrega de suplementos deportivos a los ganadores.

Lo que se viene en la temporada de pista

La próxima cita de la Temporada de Pista y Criterium 2025 será el domingo 28 de septiembre en Casa de Gobierno (Capital), donde se espera otra gran convocatoria de ciclistas y aficionados al deporte pedal.

Los ganadores de la temporada de pista

