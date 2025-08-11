Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

En dos fechas, la Municipalidad de Godoy Cruz se adueñó de las victorias en la Élite en la presente temporada de pista.

Un inicio de temporada perfecto para Godoy Cruz La temporada comenzó en el Boulevard Dorrego, Guaymallén, con un circuito rápido y gran marco de público. Allí, Bruno Contreras se quedó con la primera fecha, escoltado por Franco Vecchi y Mauricio Páez en un podio 100% municipal. El cuarto lugar fue para Facundo Ambrossi y el quinto para Matías Stern.

Podio mendocino en la segunda fecha del Ciclismo en pista En la segunda cita, disputada en un circuito de 1700 metros en Luján de Cuyo, Facundo Ambrossi se impuso con autoridad. Lo siguieron Fernando Contreras (Team Venzo) y Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz). Completaron el top 5 Federico Ambrossi y Matías Corvalán.

Juveniles y próxima competencia del Ciclismo en pista En la categoría Juveniles, la segunda fecha coronó a Tomás Guerrero, seguido por Esteban Mena y Mario Abeiro. La organización agradeció la colaboración de la Municipalidad de Luján de Cuyo y confirmó que la próxima cita será el domingo 17 de agosto nuevamente en el Boulevard Dorrego, Guaymallén.