polideportivo

Facundo Ambrossi ganó la 2ª fecha de la temporada de pista 2025 ¿Quién manda en el torneo?

La competencia de la temporada de pista local continúa con su calendario, donde Godoy Cruz es protagonista. Repasá lo sucedido.

En dos fechas, la Municipalidad de Godoy Cruz se adueñó de las victorias en la Élite en la presente temporada de pista. &nbsp;

En dos fechas, la Municipalidad de Godoy Cruz se adueñó de las victorias en la Élite en la presente temporada de pista.

 

Un inicio de temporada perfecto para Godoy Cruz

La temporada comenzó en el Boulevard Dorrego, Guaymallén, con un circuito rápido y gran marco de público. Allí, Bruno Contreras se quedó con la primera fecha, escoltado por Franco Vecchi y Mauricio Páez en un podio 100% municipal. El cuarto lugar fue para Facundo Ambrossi y el quinto para Matías Stern.

Lee además
Bruno Contreras fue el primer ganador de la temporada en el Ciclismo en pista.
polideportivo

La 1ª fecha del Ciclismo en pista local dejó grandes ganadores: repasá lo sucedido
Robles relató que sufrió un desgarro muscular y que terminó la noche de fútbol en la policlínica.  
para repudiar

Habló el jugador agredido ferozmente en el fútbol de la Liga Sanrafaelina ¿A quién le apuntó?

Podio mendocino en la segunda fecha del Ciclismo en pista

En la segunda cita, disputada en un circuito de 1700 metros en Luján de Cuyo, Facundo Ambrossi se impuso con autoridad. Lo siguieron Fernando Contreras (Team Venzo) y Bruno Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz). Completaron el top 5 Federico Ambrossi y Matías Corvalán.

Juveniles y próxima competencia del Ciclismo en pista

En la categoría Juveniles, la segunda fecha coronó a Tomás Guerrero, seguido por Esteban Mena y Mario Abeiro. La organización agradeció la colaboración de la Municipalidad de Luján de Cuyo y confirmó que la próxima cita será el domingo 17 de agosto nuevamente en el Boulevard Dorrego, Guaymallén.

Temas
Seguí leyendo

Fue a ver a Barracas y terminó detenido por un homicidio brutal: conocé la noticia del terror

De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores

Malargüe vibra con la gimnasia artística y sueña con el Regional

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron duelos claves en el Federal A: cómo terminaron

LO QUE SE LEE AHORA
Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo. video
no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo
El robo ocurrió el fin de semana en el barrio Santa Ana de Guaymallén.
Investigación

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Por Sitio Andino Policiales