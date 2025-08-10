Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentó un partido fundamental en su búsqueda por el ascenso: este domingo visitó a Club Atlético Chaco For Ever en Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional de fútbol . Repasá todo lo sucedido en esta nota de Sitio Andino.

tres puntos de oro Triunfo y punta para el Lobo que se ilusiona cada vez más: cuánto falta para la final por el ascenso

El conjunto dirigido por Ariel Broggi llegó a este compromiso en gran forma, tras vencer 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el Víctor Antonio Legrotaglie , con gol de Imanol González . Ese triunfo lo había dejado en lo más alto de la tabla con 46 puntos y un partido pendiente. Del otro lado, Chaco For Ever también traía envión: había ganado 1 a 0 en Salta frente a Central Norte , lo que lo mantenía en la pelea por el primer ascenso.

Desde el pitazo inicial, Gimnasia mostró personalidad. Ordenado en defensa, preciso en el medio y punzante en ataque, el Lobo mendocino manejó el trámite y golpeó en los momentos justos. A los 19 minutos , un córner de Facundo Lencioni encontró la cabeza de Matías Muñoz en el primer palo y abrió el marcador. La presión continuó y, a los 39’ , Fermín Antonini definió con categoría para el 2-0 que sería definitivo.

Control absoluto y autoridad del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

En el complemento, el equipo chaqueño intentó adelantar líneas, pero careció de ideas y profundidad. Cuando lo llamaron a intervenir, el arquero Lautaro Petruchi respondió con seguridad, transmitiendo confianza al resto del equipo. El Mensana, lejos de replegarse, administró la ventaja con inteligencia y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia. El local, en cambio, estuvo muy lejos de incomodar al arco mendocino.

Con esta victoria, Gimnasia y Esgrima reafirma su condición de candidato, mantiene el liderazgo en la Zona B y sigue alimentando el sueño del ascenso. Tres puntos de oro, conseguidos a base de juego, actitud y autoridad.

Gimnasia vs Chaco For Ever (2)

Próximos pasos en el torneo de la Primera Nacional

Luego de este partido, Gimnasia recibirá el sábado siguiente, a las 17:15 horas, en el estadio Parque a Almirante Brown, en un encuentro también trascendental para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

