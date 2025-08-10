dale lobo

Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se midió con Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo suma y suma (Foto: Prensa GyE).

El Lobo suma y suma (Foto: Prensa GyE).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentó un partido fundamental en su búsqueda por el ascenso: este domingo visitó a Club Atlético Chaco For Ever en Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional de fútbol. Repasá todo lo sucedido en esta nota de Sitio Andino.

Embed

Triunfo del Lobo para ilusionarse

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontó este domingo un partido clave en su carrera por el ascenso a la Primera División. Visitó a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García de Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional, con el objetivo de ratificar su liderazgo en la Zona B. Lo logró al vencer 2 a 0.

Lee además
El Club Atlético Gimnasia y Esgrima es uno de los animadores del torneo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

Gimnasia visita a Chacho For Ever ¿Queda como único puntero? Hora y dónde verlo
El Lobo sacó adelante un compromiso complicado (Foto: Prensa GyE).
tres puntos de oro

Triunfo y punta para el Lobo que se ilusiona cada vez más: cuánto falta para la final por el ascenso

El conjunto dirigido por Ariel Broggi llegó a este compromiso en gran forma, tras vencer 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el Víctor Antonio Legrotaglie, con gol de Imanol González. Ese triunfo lo había dejado en lo más alto de la tabla con 46 puntos y un partido pendiente. Del otro lado, Chaco For Ever también traía envión: había ganado 1 a 0 en Salta frente a Central Norte, lo que lo mantenía en la pelea por el primer ascenso.

Gimnasia vs Chaco For Ever (1)

Un primer tiempo perfecto para el Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Desde el pitazo inicial, Gimnasia mostró personalidad. Ordenado en defensa, preciso en el medio y punzante en ataque, el Lobo mendocino manejó el trámite y golpeó en los momentos justos. A los 19 minutos, un córner de Facundo Lencioni encontró la cabeza de Matías Muñoz en el primer palo y abrió el marcador. La presión continuó y, a los 39’, Fermín Antonini definió con categoría para el 2-0 que sería definitivo.

Control absoluto y autoridad del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

En el complemento, el equipo chaqueño intentó adelantar líneas, pero careció de ideas y profundidad. Cuando lo llamaron a intervenir, el arquero Lautaro Petruchi respondió con seguridad, transmitiendo confianza al resto del equipo. El Mensana, lejos de replegarse, administró la ventaja con inteligencia y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia. El local, en cambio, estuvo muy lejos de incomodar al arco mendocino.

Con esta victoria, Gimnasia y Esgrima reafirma su condición de candidato, mantiene el liderazgo en la Zona B y sigue alimentando el sueño del ascenso. Tres puntos de oro, conseguidos a base de juego, actitud y autoridad.

Gimnasia vs Chaco For Ever (2)

Próximos pasos en el torneo de la Primera Nacional

Luego de este partido, Gimnasia recibirá el sábado siguiente, a las 17:15 horas, en el estadio Parque a Almirante Brown, en un encuentro también trascendental para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Embed

Mirá el partido del Lobo en vivo

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

Temas
Seguí leyendo

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron duelos claves en el Federal A: cómo terminaron

Quiénes son los mendocinos que brillaron en el Turismo Carretera 2000

Martín Vázquez ganó el TC en San Juan ¿Cómo quedó Julián Santero en la tabla general?

Se confirmó la lesión de Germán Pezzella y lo sufre todo River ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?

Revancha copera para ellos ¿Qué rival confirmó la Selección para la fecha FIFA de octubre?

¡El video del horror! Mirá cómo un policía hincha de Peñarol bajó a balazos a dos hinchas de Nacional

¿Querés ser parte del Mundial 2026? La FIFA abrió las inscripciones y busca a los mejores voluntarios

LO QUE SE LEE AHORA
lionel messi sigue lesionado y mascherano dio la peor noticia ¿vuelve a jugar? video
mala fortuna

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno
No te lo podés perder

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

150 años de El Cerrito en San Rafael: historia viva, trabajo y comunidad
Reconocieron a vecinos destacados

150 años de El Cerrito en San Rafael: historia viva, trabajo y comunidad

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

Te Puede Interesar

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con opiniones sobre el impacto en Mendoza video
Audiencia pública

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con múltiples opiniones sobre el impacto en Mendoza

Por Sitio Andino Economía
El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

Por Sitio Andino Política
El barco desde el cual se transmite  el streaming sensación del CONICET frente a Mar del Plata
Ajuste y Motosierra

La ciencia argentina en picada: más de 4 mil empleos perdidos en 19 meses

Por Marcelo López Álvarez