Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentó un partido fundamental en su búsqueda por el ascenso: este domingo visitó a Club Atlético Chaco For Ever en Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional de fútbol. Repasá todo lo sucedido en esta nota de Sitio Andino.
Embed
Triunfo del Lobo para ilusionarse
El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontó este domingo un partido clave en su carrera por el ascenso a la Primera División. Visitó a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García de Resistencia, por la fecha 26 de la Primera Nacional, con el objetivo de ratificar su liderazgo en la Zona B. Lo logró al vencer 2 a 0.
El conjunto dirigido por Ariel Broggi llegó a este compromiso en gran forma, tras vencer 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero en el Víctor Antonio Legrotaglie, con gol de Imanol González. Ese triunfo lo había dejado en lo más alto de la tabla con 46 puntos y un partido pendiente. Del otro lado, Chaco For Ever también traía envión: había ganado 1 a 0 en Salta frente a Central Norte, lo que lo mantenía en la pelea por el primer ascenso.
Gimnasia vs Chaco For Ever (1)
Un primer tiempo perfecto para el Club Atlético Gimnasia y Esgrima
Desde el pitazo inicial, Gimnasia mostró personalidad. Ordenado en defensa, preciso en el medio y punzante en ataque, el Lobo mendocino manejó el trámite y golpeó en los momentos justos. A los 19 minutos, un córner de Facundo Lencioni encontró la cabeza de Matías Muñoz en el primer palo y abrió el marcador. La presión continuó y, a los 39’, Fermín Antonini definió con categoría para el 2-0 que sería definitivo.
Control absoluto y autoridad del Club Atlético Gimnasia y Esgrima
En el complemento, el equipo chaqueño intentó adelantar líneas, pero careció de ideas y profundidad. Cuando lo llamaron a intervenir, el arquero Lautaro Petruchi respondió con seguridad, transmitiendo confianza al resto del equipo. El Mensana, lejos de replegarse, administró la ventaja con inteligencia y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia. El local, en cambio, estuvo muy lejos de incomodar al arco mendocino.
Con esta victoria, Gimnasia y Esgrima reafirma su condición de candidato, mantiene el liderazgo en la Zona B y sigue alimentando el sueño del ascenso. Tres puntos de oro, conseguidos a base de juego, actitud y autoridad.
Gimnasia vs Chaco For Ever (2)
Próximos pasos en el torneo de la Primera Nacional
Luego de este partido, Gimnasia recibirá el sábado siguiente, a las 17:15 horas, en el estadio Parque a Almirante Brown, en un encuentro también trascendental para sus aspiraciones.