El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

Pese a haber sellado la unidad tras varias semanas de intensas negociaciones —amenazas de ruptura de por medio—, el peronismo de Mendoza celebró este domingo internas abiertas para definir los candidatos/as a concejales en Capital, Las Heras, Junín, San Martín y Guaymallén para las elecciones legislativas del 26 de octubre .

La lista oficialista finalmente logro imponerse en los cinco departamentos durante estas elecciones 2025 . Vale recordar que, al tratarse de una interna abierta , del proceso participaron afiliados del PJ e independientes , es decir, ciudadanos no afiliados a ningún partido. Unos 15 mil personas sufragaron en las 109 mesas habilitadas, distribuidas en 31 establecimientos educativos de la Dirección General de Escuelas .

Este domingo entonces la lista 10 del Partido Justicialista , denominada Encuentro Peronista , que en la mayoría de los departamentos disputó con Territoriales, apoyado por la CTA que dirige Gustavo Correa.

Tanto en Guaymallén como en Las Heras , ganaron como primeros candidatos a concejal el exlegislador Juan Manuel Moreno Serrano y el actual edil Raúl Ceverino respectivamente. Ambos ciurquistas.

Por su parte en la Ciudad de Mendoza, Gustavo Caleau de La Cámpora, actual concejal se impuso holgadamente. En el departamento de Junín también se impuso la lista 10, encabezada por Emiliano Jesús Vargas, superando a la lista Territoriales por Junín, que llevaba como primera candidata a la actual concejal María Lourdes Sosa.

Mientras que en San Martín la lista 10, encabezada por el actual concejal Alejandro Ravazzani, venció sobre la que llevaba como primer candidato al también concejal Jesús Daniel “Mellizo” Vílchez, con la lista nombrada Soñemos San Martín.