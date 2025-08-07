Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota Foto: Imagen generada por Chat GPT

De no mediar sorpresas, entre siete y diez espacios conformarán la oferta electoral mendocina para la jornada en la que la ciudadanía elegirá diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales (esto último, en doce departamentos).

Las dudas persisten en la denominada "avenida del medio", fundamentalmente entre aquellos partidos que en 2023 confluyeron en la extinta "La Unión Mendocina". Varios de sus exmiembros volverán a compartir boleta, aunque otros aparecen desperdigados en distintos frentes. La máxima incógnita es qué hará el PRO que conduce el demarchismo. En un principio pretendía liderar un espacio similar al de hace dos años atrás, y hoy se debate entre ir en soledad, ser parte de una alianza liberal no cornejista o jugar con la centroizquierda. Incluso, uno de sus principales referentes —Álvaro Martínez— tiene prácticamente firmada su participación dentro de la alianza que forjaron La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Cabe destacar que el calendario electoral establece que a la medianoche deberán presentarse los frentes, no así los nombes de los candidatos que llevarán en la boleta de octubre. Si bien algunos se anticiparon y ya dieron a conocer a sus postulantes, para ello hay tiempo hasta el 17 de agosto, día de cierre de listas.