Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

A las 23.59 de este jueves vence el plazo para la presentación de frentes y alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Si bien la mayoría de las fuerzas políticas de Mendoza ya definieron su estrategia, aún hay algunas que negocian contrarreloj ir juntas en las urnas.
Cabe destacar que el calendario electoral establece que a la medianoche deberán presentarse los frentes, no así los nombes de los candidatos que llevarán en la boleta de octubre. Si bien algunos se anticiparon y ya dieron a conocer a sus postulantes, para ello hay tiempo hasta el 17 de agosto, día de cierre de listas.
Los partidos y frentes que participarán en las elecciones 2025 en Mendoza
Lo dicho, aún con espacios que no confirmaron cuál será su pertenencia en octubre, así está el mapa electoral en Mendoza:
El Frente Verde llevará a Mario Vadillo como candidato a diputado nacional.
Frente de Izquierda y Los Trabajadores-Unidad: como ocurre desde hace años, la coalición de izquierda estará integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
Me alegra mucho anunciar que el PTS Mendoza ha resuelto proponer al resto de los partidos de FIT-U que la joven referente del movimiento de mujeres Micaela Blanco Minoli encabece nuestra lista para Diputados Nacionales. Mica es una gran luchadora que renueva nuestras fuerzas. pic.twitter.com/ypsvf1YpBl
En el día de hoy fueron oficializadas las listas de candidatos del Partido Demócrata de Mendoza para las elecciones de Octubre. Encabezan las mismas, como candidatos a diputados nacionales, @GabrielSottile Gabriel Sottile, abogado (UNCuyo) y Magíster en Políticas Públicas (Univ.…
Frente Provincias Unidas: es la pata de centroizquierda de la exLAUM. Aquí también esperan una definición del PRO, aunque difícilmente los amarillos se acomoden en este espacio, pero no está descartado. Integrado por Hacemos (que en Mendoza tiene el sello de Compromiso Federal), la Coalición Cívica-ARI, el Partido Socialista, el Partido FE, Encuentro Por San Carlos (difonsismo), el Partido UNO, el peronismo de Roberto Righi y Ariel Pringles, y el radicalismo díscolo de "Democracia para Siempre" (de Facundo Manes).
Frente Hacemos, ex LAUM, Fuerzas del Centro, Jorge Difonso, Roberto Righi, Flavia Manoni, Gerardo Santarelli
Los exLAUM que irán juntos en las elecciones de octubre.
Partido de los Jubilados: tras no arribar a un acuerdo con sus exaliados de LAUM, su dirigencia definió jugar en solitario para priorizar su "identidad y agenda de defensa de los derechos previsionales, con foco en los sectores más vulnerables".
partido de los jubilados
Protectora Fuerza Política: presentado inicialmente como "Creer en Mendoza, con vos", la alianza entre José Luis Ramón y Daniel Orozco finalmente iría a las urnas con el sello de Protectora. Aquí confluye ese partido con el del lasherino (Ciudades en Acción), más otras expresiones de menor envergadura aún sin personería jurídica en Mendoza.
Daniel Orozco, José Luis Ramón, lanzamiento Creer en Mendoza, con vos 02.jpeg
Daniel Orozco y José Luis Ramón irán juntos en octubre.
PRO: los amarillos cierran este listado porque aún hoy no está claro cuál será su posicionamiento en los comicios de octubre. Lo dicho anteriormente, más allá de la situación particular de Álvaro Martínez, hay varios frentes que los esperan para sumarlos a sus filas. Paralelamente, presentaron sus candidatos propios en caso de que no conformen una alianza, o bien para integrarlos a una coalición con otros partidos. Todos los ojos puestos en lo que decida el demarchismo.
nuevo PRO 2024, Gabriel Pradines, Omar De Marchi.jfif
El PRO define con quién irá en las elecciones de octubre.