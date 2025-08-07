Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

A la noche vence el plazo para la inscripción de frentes electorales para los comicios de octubre y aún hay fuerzas que no se definieron. Cómo vienen las negociaciones contrarreloj.

Foto: Imagen generada por Chat GPT
 Por Facundo La Rosa

A las 23.59 de este jueves vence el plazo para la presentación de frentes y alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Si bien la mayoría de las fuerzas políticas de Mendoza ya definieron su estrategia, aún hay algunas que negocian contrarreloj ir juntas en las urnas.

Las dudas persisten en la denominada "avenida del medio", fundamentalmente entre aquellos partidos que en 2023 confluyeron en la extinta "La Unión Mendocina". Varios de sus exmiembros volverán a compartir boleta, aunque otros aparecen desperdigados en distintos frentes. La máxima incógnita es qué hará el PRO que conduce el demarchismo. En un principio pretendía liderar un espacio similar al de hace dos años atrás, y hoy se debate entre ir en soledad, ser parte de una alianza liberal no cornejista o jugar con la centroizquierda. Incluso, uno de sus principales referentes —Álvaro Martínez— tiene prácticamente firmada su participación dentro de la alianza que forjaron La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Cabe destacar que el calendario electoral establece que a la medianoche deberán presentarse los frentes, no así los nombes de los candidatos que llevarán en la boleta de octubre. Si bien algunos se anticiparon y ya dieron a conocer a sus postulantes, para ello hay tiempo hasta el 17 de agosto, día de cierre de listas.

Los partidos y frentes que participarán en las elecciones 2025 en Mendoza

Lo dicho, aún con espacios que no confirmaron cuál será su pertenencia en octubre, así está el mapa electoral en Mendoza:

  • Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: denominado solo "La Libertad Avanza" para los cargos nacionales. La nueva alianza entre mileístas y cornejistas está integrada por LLA, la Unión Cívica Radical y los escasos espacios no radicales (la mayoría, sin personería jurídica) que quedan adentro de CM. El radicalismo ya dio a conocer sus nombres, en tanto que los violetas lo terminarán de definir el próximo domingo.
Alfredo Cornejo, Javier Milei, visita Mendoza septiembre 2024
Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix
Frente Verde
  • Frente de Izquierda y Los Trabajadores-Unidad: como ocurre desde hace años, la coalición de izquierda estará integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
  • Frente Provincias Unidas: es la pata de centroizquierda de la exLAUM. Aquí también esperan una definición del PRO, aunque difícilmente los amarillos se acomoden en este espacio, pero no está descartado. Integrado por Hacemos (que en Mendoza tiene el sello de Compromiso Federal), la Coalición Cívica-ARI, el Partido Socialista, el Partido FE, Encuentro Por San Carlos (difonsismo), el Partido UNO, el peronismo de Roberto Righi y Ariel Pringles, y el radicalismo díscolo de "Democracia para Siempre" (de Facundo Manes).
Frente Hacemos, ex LAUM, Fuerzas del Centro, Jorge Difonso, Roberto Righi, Flavia Manoni, Gerardo Santarelli
  • Partido de los Jubilados: tras no arribar a un acuerdo con sus exaliados de LAUM, su dirigencia definió jugar en solitario para priorizar su "identidad y agenda de defensa de los derechos previsionales, con foco en los sectores más vulnerables".
partido de los jubilados
  • Protectora Fuerza Política: presentado inicialmente como "Creer en Mendoza, con vos", la alianza entre José Luis Ramón y Daniel Orozco finalmente iría a las urnas con el sello de Protectora. Aquí confluye ese partido con el del lasherino (Ciudades en Acción), más otras expresiones de menor envergadura aún sin personería jurídica en Mendoza.
Daniel Orozco, José Luis Ramón, lanzamiento Creer en Mendoza, con vos 02.jpeg
  • PRO: los amarillos cierran este listado porque aún hoy no está claro cuál será su posicionamiento en los comicios de octubre. Lo dicho anteriormente, más allá de la situación particular de Álvaro Martínez, hay varios frentes que los esperan para sumarlos a sus filas. Paralelamente, presentaron sus candidatos propios en caso de que no conformen una alianza, o bien para integrarlos a una coalición con otros partidos. Todos los ojos puestos en lo que decida el demarchismo.
nuevo PRO 2024, Gabriel Pradines, Omar De Marchi.jfif
