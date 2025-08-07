¿Un demarchista en la lista de Cornejo y Milei? La respuesta del gobernador

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez , hombre fuerte de Omar De Marchi en el Congreso , sería uno de los elegidos por el mileísmo para integrar la lista de la nueva alianza que conformaron los libertarios junto a Cambia Mendoza (CM) en la provincia , para las elecciones del 26 de octubre.

La idea no es del gusto del gobernador Alfredo Cornejo , quien señaló que tal posibilidad generaría “confusión” en el electorado y sería “raro” . No obstante, aclaró que en el caso que sus aliados mileístas avanzaran con esa postura, no se opondrá a la decisión .

Lo hizo en una entrevista que brindó a Canal 7, en la que defendió la confluencia en un frente común con la fuerza de los hermanos Karina y Javier Milei en la provincia para los comicios legislativos de octubre.

Confirmó que “informalmente Martínez tiene chances” de ser propuesto por LLA como candidato , aunque aclaró que sería “confuso” para el electorado provincial, ya que “ el PRO (partido al que está afiliado el legislador demarchista) está armando una lista en contra de la alianza entre LLA y CM , entre el gobierno nacional y el provincial”.

Destacó que no “vetaría” la postulación de Martínez, pero remarcó que le resta “claridad” a la oferta electoral. “Por un lado se dice ‘Cornejo es mi límite’ y luego se va en la lista que arma y apoya Cornejo. Es raro”, analizó. Aunque aclaró: “Tendrán que dar más explicaciones ellos que yo”.

La posibilidad de que el hoy miembro del bloque de La Libertad Avanza vaya por la reelección de su banca como candidato de la alianza electoral formada por Milei y Cornejo tomó musculatura en los últimos días, y hay altas posibilidades de que se concrete.

Martínez tuvo este miércoles un rol protagónico en la sesión de la cámara baja en la que se otorgó media sanción a dos proyectos incómodos para el gobierno nacional: financiamiento universitario y “Ley Garrahan”.

Durante su exposición protagonizó un cruce con algunos pares mendocinos de otros partidos y su alocución fue celebrada por Casa Rosada. El propio presidente retuiteó en X publicaciones que hacían referencia a las declaraciones de Martínez en el recinto. Tal actitud fue leída como un espaldarazo de Milei a la reelección del demarchista, cuyo mandato en el Congreso vence en diciembre de este año.

Si bien ha formado parte de las negociaciones del PRO mendocino para conformar un frente opositor al gobierno de Cornejo, cuenta con la venia de sus copartidarios de sostener su banca, aún cuando sea a través del sello que integra el cornejismo. El propio De Marchi lo reclamó ante altas esferas libertarias, bajo amenazas de que, de no cumplirse el pedido, él encabezaría una lista de su partido en Mendoza.

Más allá de la situación netamente electoral, en la entrevista Cornejo se refirió a los vetos de Milei a las leyes de aumento de emergencia de las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional.

Según expresó, la mayoría de los mendocinos mantiene la esperanza en el rumbo económico del Gobierno nacional, aunque reconoció que la situación aún es muy difícil. “Mendoza está esperanzada con el gobierno de Javier Milei. La mayoría tiene esperanzas de que la economía y su situación personal mejoren, y este gobernador quiere acompañar esa esperanza, porque necesita que la economía nacional despegue y crezca. Ahí saldrá lo mejor de Mendoza”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que no se perciben mejoras inmediatas: “La economía no cambia tan rápido por el solo hecho de que cambie el presidente. El 2024 fue un año recesivo y el 2023 también lo fue, con alta inflación, incluso cuando ganó Milei. El 2025 empieza a mostrar algunos atisbos de crecimiento, aunque no parejos ni en todos los sectores. Hay una baja de la inflación, pero venimos de una caída muy grande. No estamos para tirar manteca al techo”.

Consultado por las jubilaciones, Cornejo admitió que los aumentos que establece la ley son “pobrísimos” y “números irrisorios”, y consideró que la raíz del problema no está en Milei ni en los vetos presidenciales, sino en el deterioro acumulado del sistema previsional. “Responsabilizar a Milei por las bajas jubilaciones es injusto y no es real. Es ridículo pensar que por una ley los jubilados van a pasar a cobrar una buena remuneración”, afirmó.

En ese marco, señaló que el sistema previsional está “literalmente quebrado” y que se sostiene con aportes de trabajadores en blanco y empresas, pero que las moratorias y jubilaciones sin aportes han distorsionado completamente el esquema. “Hay que hacer reformas disruptivas: que el 50% de la economía que hoy está en negro pase a estar en blanco. Requiere cambios laborales, que sea fácil contratar gente formalmente. Es un proceso largo, continuo, y el kirchnerismo tiene mucho que ver con este deterioro”, sostuvo.

Cornejo planteó que el sistema necesita entre dos y tres aportantes activos por cada jubilado, pero que hoy esa relación está desbalanceada, mientras la población jubilada crece y la economía lleva dos décadas estancada.

Como alternativa, propuso avanzar en una reforma previsional que distinga entre quienes cumplieron con los 30 años de aportes y quienes no, y que los futuros aumentos se definan según criterios de mérito y proporcionalidad. “Probablemente yo no vetaría la ley. Pero el gran punto fiscal que tiene Argentina es hacer de una vez un blanqueo drástico del sistema previsional. Es un tema que voy a plantear en el Consejo de Mayo”, anticipó.