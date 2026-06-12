Manuel Adorni, acorralado: más proyectos de remoción, denuncias y aliados que le sueltan la mano

El Jefe de Gabinete suma cuestionamientos de todos los sectores.

La situación de Manuel Adorni sumó este viernes nuevos capítulos que profundizan su crisis política. A los pedidos de interpelación y moción de censura ya impulsados en Diputados , se agregaron iniciativas en el Senado, una denuncia judicial y fuertes cuestionamientos de aliados del oficialismo , que comenzaron a tomar distancia del jefe de Gabinete.

Mientras la oposición en Diputados ya solicitó una sesión especial para tratar la situación de Adorni, el conflicto escaló ahora a la Cámara alta .

Un grupo de senadores del peronismo —entre ellos la mendocina Anabel Fernández Sagasti — presentó un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete y avanzar hacia una eventual moción de censura , en línea con lo que ya se impulsa en la Cámara baja.

Fernández Sagasti (izquierda) es una de las senadoras que firmó el pedido de interpelación a Manuel Adorni.

En el texto, los legisladores argumentan que existe una “gravedad institucional” vinculada a inconsistencias patrimoniales y a presuntas irregularidades en sus declaraciones ante organismos oficiales.

La iniciativa busca que Adorni sea llevado al recinto para dar explicaciones y no descarta avanzar en su remoción, un mecanismo que requiere mayoría absoluta en ambas cámaras.

pedido de interpelación MA

Denuncia penal por “falsedad ideológica” contra Manuel Adorni

A la presión parlamentaria se sumó una ofensiva judicial. Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia contra Adorni por “falsedad ideológica”, a raíz de las omisiones en sus declaraciones juradas.

Los legisladores sostienen que el funcionario habría ocultado activos patrimoniales durante varios años, incluyendo inversiones en criptomonedas y dinero en efectivo no declarado.

El presidente de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, Juan Marino, criptomoneda investigación 02 Maximiliano Ferraro y Mónica Frade pidieron que se investigue al funcionario por omición maliciosa. Foto: NA

En la presentación, remarcaron que las declaraciones juradas son documentos públicos, por lo que cualquier omisión o falsedad puede constituir delito. Además, solicitaron que, en caso de comprobarse, se lo inhabilite para ejercer cargos públicos.

También apuntaron contra las explicaciones brindadas por Adorni, quien atribuyó las inconsistencias a un “error involuntario” y a un arrastre de datos por “copy-paste”, algo que fue duramente cuestionado por la oposición.

El PRO endurece su postura contra Manuel Adorni y presiona a Milei

Otra mocida política que suma presión contra el Jefe de Gabinete es el posicionamiento del PRO, aliado clave del Gobierno. Desde el partido liderado por Mauricio Macri enviaron un mensaje directo al Presidente: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, señalaron en un comunicado en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

El espacio ya había calificado la situación del funcionario como “una falta grave”, y ahora redobló la presión al advertir que episodios como este “erosionan la confianza pública”.

Incluso, desde el Senado, dirigentes del PRO pidieron que Adorni sea citado a brindar explicaciones a la Cámara alta en el corto plazo, lo que refuerza el clima de tensión política.

Críticas de aliados en Mendoza

Desde Mendoza, el intendente de la capital, Ulpiano Suarez, también se sumó a las críticas a Adorni y fue contundente. “Si fuera mi jefe de Gabinete, no estaría”, afirmó el integrante de Cambia Mendoza, frente político aliado al mileísmo en la provincia.

El dirigente radical cuestionó las explicaciones sobre el crecimiento patrimonial de Adorni y sostuvo que el caso “está plagado de inconsistencias, contradicciones y ocultamiento de información”. Además, advirtió que la situación genera un problema mayor: “Tenemos estabilidad macroeconómica, pero inestabilidad en la confianza y en los valores”, planteó.

Foro de Metalmecánica, Minería y Energía, hebe casado, ulpiano suarez.jpg Ulpiano Suarez y Hebe Casado también cuestionaron la no remoción de Manuel Adorni. Foto: Yemel Fil

Suarez también apuntó al rol del Presidente y consideró que debería haber tomado una decisión política, más allá del avance de la Justicia.

Pero el jefe comunal capitalino no es el único de Cambia Mendoza que se expresó públicamente contra el Jefe de Gabinete. La vicegobernadora Hebe Casado ya había cuestionado que no se apartara a Adorni del cargo mientras era investigado por la Justicia, ya que se ponía en riesgo el "contrato moral" entre el Gobierno y la ciudadanía.