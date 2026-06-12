12 de junio de 2026
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Manuel Adorni

La oposición quiere una sesión especial para tratar una moción de censura contra Manuel Adorni

La oposición solicitó una sesión especial en Diputados para evaluar una moción de censura contra Manuel Adorni. En tanto, la mesa política del Gobierno se mostró unida.

La oposición quiere una sesión especial para tratar una moción de censura contra Manuel Adorni.

La oposición quiere una sesión especial para tratar una moción de censura contra Manuel Adorni.

Por Sitio Andino Política

En medio de las dudas por los orígenes del patrimonio declarado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la oposición reaccionó pidiendo una sesión especial en Diputados para evaluar una moción de censura contra el funcionario. En tanto, la mesa chica del Gobierno nacional buscó mostrar unidad para minimizar los efectos de la polémica.

La oposición quiere una sesión especial para ir contra Manuel Adorni

Diputados de la oposición solicitaron una sesión especial para el martes 23 de junio, a las 14, con 31 firmas de las bancadas Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, monobloques y la izquierda. La idea es debatir proyectos presentados sobre Manuel Adorni: varios pedidos de informes y tres pedidos de interpelación con el fin de iniciar una moción de censura, informó Parlamentario.

Sobre esta última, según la Constitución Nacional, establece la posibilidad de remover al jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras.

El funcionario aseguró que el mes que viene irá a la Cámara de Senadores para presentar el nuevo Informe de Gestión del Gobierno.

La foto del Gobierno nacional

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó una foto de la mesa política del Gobierno para saludar a Patricia Bullrich por su cumpleaños, un gesto que fue leído como una señal de respaldo tras los cuestionamientos recientes de la senadora hacia Adorni.

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Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡Feliz cumple Pato!”, escribió en sus redes sociales, acompañando la publicación con la imagen tomada durante el encuentro en la Casa Rosada.

Del encuentro participaron también el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt; y el propio Adorni. El único ausente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que viajó por cuestiones personales, indicó Noticias Argentinas.

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