11 de junio de 2026
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Departamento General de Irrigación

El Departamento General de Irrigación suspendió nuevas conexiones cloacales en distintos municipios

Por el colapso del sistema cloacal, el Departamento General de Irrigación suspendió preventimanente nuevas conexiones cloacales en distintos municipios

El Departamento General de Irrigación suspendió nuevas conexiones cloacales en distintos municipios.

El Departamento General de Irrigación suspendió nuevas conexiones cloacales en distintos municipios.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Departamento General de Irrigación dispuso la suspensión preventiva de nuevas conexiones cloacales en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, luego de que un estudio técnico indicara que existen limitaciones en la capacidad operativa que impiden sumar nuevos usuarios al sistema.

La medida alcanza a diferentes zonas de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz. Allí dejarán de emitirse factibilidades para evitar una sobrecarga de la red troncal El Paramillo, que actualmente ya registra una saturación hidráulica y problemas de infraestructura.

De esta manera, Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) deberá acreditar que existe capacidad suficiente para darle autorización a los prestadores para realizar nuevas conexiones. Esto regirá, estimó el organismo, durante dos años, mientras se amplía la capacidad del sistema.

Nuevas exigencias del Departamento General de Irrigación

Para avanzar con la evaluación de la capacidad operativa del sistema, Aysam deberá remitir en un plazo de 15 días información detallada sobre la cantidad de efluentes cloacales que recibe de los municipios alcanzados. Además, los municipios solo podrán otorgar nuevas factibilidades cloacales si cuentan previamente con una autorización expresa y por escrito del operador responsable de recibir esos líquidos.

En paralelo, Irrigación instruyó a la empresa a elaborar un estudio técnico que analice las consecuencias que tendría la incorporación de los loteos y desarrollos inmobiliarios ya aprobados, pero que aún no se encuentran conectados al sistema. El informe deberá ser presentado en un plazo de 30 días y servirá para determinar si la infraestructura actual está en condiciones de absorber esa demanda futura antes de habilitar nuevas conexiones.

Colapso cloacal

Esto se da luego del colapso de la Colectora Máxima Noreste, que transporta efluentes de más de medio millón de personas del Gran Mendoza, uno de los conflictos ambientales y sanitarios más graves que enfrenta la provincia en los últimos años.

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Por esta situación, avanza una investigación judicial que esta semana derivó en la imputación del titular de Aysam, Humberto Mingorance, por daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público, en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud. Además, la imputación recayó sobre otros responsables técnicos: el gerente general, Darío Hernández; y al gerente de operaciones, Carlos Cifuentes.

En este contexto, recientemente el Departamento General de Irrigación declaró de utilidad pública una serie de terrenos ubicados en ese distrito, que serán necesarios para ejecutar el proyecto denominado "Aliviador Colectora Máxima Noreste", impulsado por Aysam.

La medida habilitó a la empresa a avanzar en la adquisición, constitución de servidumbres o eventuales expropiaciones sobre 21 parcelas privadas que se encuentran sobre la traza prevista para el nuevo colector cloacal. La obra permitirá construir un conducto de gran diámetro destinado a mejorar la capacidad de transporte de efluentes y reducir los riesgos de colapso del sistema.

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