Licencias de conducir: se suma otro proyecto que propone bajar la edad para empezar a manejar

La discusión sobre la edad mínima para obtener la licencia de conducir vuelve a instalarse en la agenda legislativa de Mendoza . El diputado justicialista Gustavo Perret presentó un nuevo proyecto de ley que propone modificar los requisitos vigentes para incluir en la norma a jóvenes de 16 y 17 años . ¿Qué dice la propuesta?

Según explicó el legislador sanrafaelino, el proyecto apunta a dar respuesta a una realidad que atraviesan miles de adolescentes, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos. El caso es que muchos de ellos " caminan largas distancias para estudiar, trabajar o hacer deportes , especialmente en zonas rurales y semi rurales", sostuvo Perret.

De esta forma, la iniciativa busca adecuar la normativa provincial a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y acercar a Mendoza a un esquema que ya funciona en otras provincias , donde los jóvenes pueden acceder a estas habilitaciones antes de cumplir los 18 años. La idea es que adolescentes de 16 años puedan conducir ciclomotores y motocicletas de hasta 150 cc , mientras que quienes tengan 17 años puedan acceder al carnet para manejar automóviles particulares .

Infografia DIARIO 980x1200 LICENCIAS DE CONDUCIR AUTO Los proyectos presentados en la Legislatura buscan adecuar la normativa provincial a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y acercar a Mendoza a un esquema que ya funciona en estas provincias. Foto: Sitio Andino.

Licencias profesionales desde los 18 años: otro de los cambios que impulsa el proyecto

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa está vinculado a las licencias profesionales. Actualmente, la legislación nacional establece que para acceder a las categorías C, D y E se debe tener al menos 21 años. El proyecto de Perret propone reducir esa edad mínima a los 18 años.

Las categorías alcanzadas son:

Categoría C: habilita la conducción de camiones.

habilita la conducción de camiones. Categoría D: permite manejar vehículos destinados al transporte de pasajeros, como colectivos y minibuses.

permite manejar vehículos destinados al transporte de pasajeros, como colectivos y minibuses. Categoría E: comprende camiones con acoplado, semirremolques y otros vehículos de gran porte.

diputado Gustavo Perret El diputado justicialista de Mendoza, Gustavo Perret. Foto: Gentileza.

Además, los menores que accedan a una licencia de conducir deberán cumplir con todos los requisitos de formación, capacitación y evaluación exigidos por la normativa vigente. En adición, quienes tengan 17 años necesitarán contar con la autorización de sus padres o representantes legales para obtener la habilitación correspondiente.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es que promueve una incorporación gradual de los jóvenes al sistema de conducción. "En un contexto donde la sociedad les exige cada vez mayores compromisos y obligaciones, corresponde discutir mecanismos que amplíen su autonomía, como el acceso gradual a la conducción, siempre bajo estrictos requisitos de formación y control", expresó el diputado

Un antecedente: el proyecto presentado para habilitar licencias desde los 17 años

El debate sobre la posibilidad de que menores de edad conduzcan vehículos no es nuevo en la Legislatura. En marzo de este año, la diputada María Eugenia De Marchi presentó una iniciativa para permitir que jóvenes de 17 años puedan obtener la licencia de conducir categorías A y B, correspondientes a motocicletas de baja cilindrada y automóviles particulares.

La propuesta busca modificar el artículo 22 de la Ley Provincial de Tránsito N.º 9024 y alinear a Mendoza con la normativa que ya rige en gran parte del país. Según explicó la legisladora, uno de los objetivos es regularizar una situación que actualmente ocurre con frecuencia.

"Nos encontramos con que la mayoría de los menores detenidos que están conduciendo están en el rango de los 17 años, por lo tanto, queremos llevar esta situación a que se tenga una legalidad y que los menores de esa edad conduzcan en condiciones legales para que estén cubiertos por el seguro", afirmó.

11 de Marzo, presentación proyecto María Eugenia De Marchi Diputada Provincial bloque Unión Cívica Radical El proyecto de María Eugenia De Marchi fue presentado en la Cámara de Diputados en marzo de este año. Foto: Cristian Lozano

De Marchi también destacó la importancia de reforzar la educación vial en las escuelas y consideró que los jóvenes están en condiciones de asumir esa responsabilidad con el acompañamiento adecuado de sus familias.

¿Licencia de conducir desde los 16 años? Las posturas en la Legislatura de Mendoza

Algunos días atrás, en esta nota de Sitio Andino se anticipó que los bloques de La Libertad Avanza y el PRO ya se mostraron a favor de la iniciativa de De Marchi, a la que también se sumarían sectores del peronismo, como lo demuestra el proyecto de Perret.

En este sentido, una de las posibles acciones que se tome en la Legislatura es tratar ambas iniciativas de manera conjunta y complementaria en comisión.

licencia de conducir edad mínima instructor seguridad vial adolescente auto Bajar la edad mínima para conducir en Mendoza: el debate que suma fuerza en la Legislatura. Foto: Imagen generada con IA.

Qué dice la ley de tránsito vigente

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 habilita a menores de 17 años a obtener la licencia categoría B bajo determinadas condiciones, pero Mendoza es una de las tres jurisdicciones que no está adherida a esa normativa, junto a Chubut y Santa Fe. Por el contrario, rige lo establecido en la Ley Provincial de Tránsito 9.024 que indica que la edad mínima para conducir automóviles es de 18 años.

En el resto del país, los jóvenes pueden comenzar antes, con autorización parental y bajo ciertos requisitos, a manejar vehículos. Al respecto, De Marchi comentó: "La mayoría de las provincias opera de esa forma y, a su vez, también mundialmente porque los parámetros para sacar la licencia a nivel mundial están entre los 16 y los 18 años".