4 de marzo de 2026
Sitio Andino
Seguridad vial y jóvenes

Mendoza no habilita la licencia de conducir a los 17 y queda rezagada frente al resto del país

Mendoza y otras dos provincias sostienen los 18 años como edad mínima. Otras jurisdicciones habilitan la licencia de conducir con aval parental. ¿Cuáles son?

Foto: Generada con IA.
 Por Celeste Funes

En casi toda Argentina, adolescentes de 17 años pueden iniciar el camino hacia la licencia de conducir con autorización de sus padres. En Mendoza, no. Como relevó SITIO ANDINO, la provincia mantiene firme su postura: la edad mínima para conducir automóviles sigue siendo 18 años, una diferencia que la coloca entre tres jurisdicciones que no adhieren a la normativa nacional.

El debate gira en torno a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que habilita a menores de 17 años a obtener la licencia categoría B bajo determinadas condiciones. Mientras gran parte del país adoptó esa posibilidad, Mendoza mantiene una reserva legal dentro de su propia normativa, la Ley Provincial de Tránsito 9.024.

Mendoza, entre las únicas tres que no adhieren

Según el mapa normativo nacional, solo Mendoza, Chubut y Santa Fe sostienen los 18 años como edad mínima obligatoria para conducir automóviles particulares. En el resto de las provincias, los jóvenes pueden comenzar antes, con autorización parental y bajo ciertos requisitos.

Infografia DIARIO 980x1200 LICENCIAS DE CONDUCIR AUTO

La diferencia no es menor. En tiempos donde el acceso temprano a la movilidad es visto como una herramienta de autonomía, la decisión mendocina genera interrogantes sobre si existe un atraso legislativo respecto al resto del país.

Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial del Gobierno provincial, explicó que la situación responde a una reserva expresa de la ley local. Es decir, Mendoza adhirió a la normativa nacional, pero decidió mantener algunos puntos propios, entre ellos la edad mínima.

“No ha habido un planteamiento en la Legislatura para modificarlo”, aseguró. Para que la provincia habilite la conducción a los 17 años, sería necesario modificar la ley 9.024, algo que solo podría concretarse mediante un proyecto presentado por diputados o por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el funcionario dejó en claro que hoy el debate no está sobre la mesa.

Uno de los puntos de vista: la siniestralidad vial

Entre los ejes principales de la postura oficial está vinculado a la siniestralidad vial. Corvalán remarcó que en Argentina el mayor índice de víctimas fatales se concentra en personas de 15 a 35 años, una franja etaria que coincide con los conductores más jóvenes.

“Para mí pesa más lo de las víctimas fatales”, sostuvo. Aunque reconoció que habría que analizar si esos jóvenes eran conductores o acompañantes, planteó que cualquier eventual modificación requeriría un estudio interdisciplinario, con intervención de áreas como salud, psicología y evaluación de capacidades cognitivas.

alcoholímetro test alcoholemia alcohol vial tránsito control Operativo Policial.jpg
Consultado sobre si la provincia puede considerarse “atrasada” respecto a otras, Corvalán evitó esa definición y destacó que en los últimos años se implementaron programas como “Mi Primera Licencia”, destinados a capacitar a estudiantes de cuarto y quinto año para que lleguen mejor preparados a los 18.

Además, recordó que Mendoza sí realizó otras modificaciones a su normativa: extendió plazos de vencimiento de licencias y eliminó exigencias que, según explicó, no afectaban la calidad del conductor, como la caducidad automática por cambio de domicilio.

Así las cosas, el punto de la edad mínima para conducir permanece intacto. Sin debate abierto en la Legislatura y sin proyectos presentados, Mendoza sigue marcando una diferencia que la distancia del resto del país.

Mientras tanto, cientos de jóvenes mendocinos deberán esperar un año más que sus pares de otras provincias para acceder a su licencia de conducir. Una espera que, para algunos, es una cuestión de seguridad vial; para otros, una señal de que la provincia aún no se anima a actualizar una discusión que ya se dio en casi todo el territorio argentino.

