Por qué el 4 de marzo se celebra el Día del Hermano en Argentina

Cada 4 de marzo se celebra el Día del Hermano en Argentina , una fecha dedicada a fortalecer los lazos familiares. A diferencia del calendario internacional, que lo conmemora el 5 de septiembre en homenaje a Madre Teresa de Calcuta. Te contamos todos los detalles.

El Día del Hermano en Argentina se conmemora cada 4 de marzo . La elección de esta fecha no responde a un hecho histórico puntual , sino que surgió a partir de una iniciativa de carácter comercial que con el tiempo se instaló en el calendario local.

Día del Hermano: el motivo por el que se festeja cada 4 de marzo

Se trata de una jornada asociada a valores solidarios y afectivos , que pone en primer plano los vínculos de hermandad y se presenta como una ocasión propicia para expresar cariño mediante gestos o regalos. A nivel internacional, en cambio, la celebración tiene lugar el 5 de septiembre y cuenta con un origen simbólico diferente.

Esta efeméride no se limita únicamente a los hermanos unidos por lazos de sangre, sino que también incluye a todas aquellas relaciones fraternales basadas en la solidaridad, el afecto, la unión y el acompañamiento incondicional .

Cuándo es el Día Mundial del Hermano

La elección del 5 de septiembre como Día Mundial del Hermano está vinculada al fallecimiento de Madre Teresa de Calcuta, una figura emblemática de la solidaridad global. La religiosa dedicó su vida a la ayuda humanitaria y murió en 1997, a los 87 años, en India.

De origen albanés y luego nacionalizada india, fue la fundadora de la congregación Misioneras de la Caridad en Calcuta, en 1950. Junto a sus hermanas religiosas, brindó contención, alivio y esperanza a miles de personas en situación de pobreza y abandono en distintas partes del mundo.

Qué significa la palabra "Hermano"

La palabra hermano tiene su origen en el latín germanus, derivado de germen, término que a su vez procede del verbo gigno, cuyo significado remite a lo auténtico, verdadero y legítimo.