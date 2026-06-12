12 de junio de 2026
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Discapacidad

Discapacidad y SUBE: el beneficio que lanzó Nación, pero que en Mendoza se aplica hace 7 años

En una semana, el Gobierno nacional eliminará el CUD físico para viajes de personas con discapacidad, una medida que en Mendoza funciona desde hace siete años.

Discapacidad y SUBE: el beneficio que lanzó Nación, pero que en Mendoza se aplica hace 7 años. Imagen creada con IA

Discapacidad y SUBE: el beneficio que lanzó Nación, pero que en Mendoza se aplica hace 7 años. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

El anuncio del Gobierno Nacional fue presentado como una gran simplificación burocrática: a partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos de jurisdicción federal utilizando exclusivamente la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato físico o digital. Sin embargo, para los usuarios mendocinos, esta medida no representa ninguna novedad.

Según informaron desde la Secretaría de Transporte a Sitio Andino, "Mendoza se anticipó 7 años a la decisión de la Casa Rosada. En la provincia, el beneficio del boleto gratuito (100% de descuento) se encuentra integrado de forma digital a la tarjeta magnética desde el 2019, convirtiendo al distrito en uno de los primeros en la eliminación del documento en papel arriba de las unidades."

Desde la implementación del sistema Mendotran, los beneficiarios locales portadores de un CUD acreditaron sus datos por única vez en los registros del transporte, luego, esa información se transfirió al Sistema Único de Boleto Electrónico. De este modo, los usuarios suben a los colectivos utilizando simplemente su tarjeta SUBE, la cual funciona como un pase personal e intransferible.

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Discapacidad: desde el 2019, las personas con discapacidad de Mendoza viajan en micro sin CUD físico, solo con la SUBE.

Discapacidad: desde el 2019, las personas con discapacidad de Mendoza viajan en micro sin CUD físico, solo con la SUBE.

Discapacidad en micro: el mapa del beneficio en Mendoza

A diferencia del nuevo esquema nacional -que comenzará aplicándose de forma acotada en líneas federales y trenes del AMBA, y algunas líneas de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Misiones y Neuquén-, en Mendoza el sistema de gratuidad por discapacidad mediante SUBE ya tiene cobertura total en los oasis donde opera el sistema:

  • Área Metropolitana (Gran Mendoza)

  • Lavalle

  • San Rafael (desde el 2021)

  • Zona Este (2026)

De acuerdo con las cifras oficiales, la provincia cuenta con 40.000 beneficiarios del abono por discapacidad. Por mes, se registran unas 2.200.000 transacciones.

En todas estas jurisdicciones, basta con apoyar el plástico en la validadora para que el viaje se compute sin costo, conviviendo de manera natural y habitual con el resto de los abonos provinciales.

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¿Qué pasa si un mendocino viaja fuera de la provincia?

Si bien a nivel local el derecho está consolidado, la nueva medida de la Secretaría de Transporte de la Nación es sumamente útil para los mendocinos que decidan viajar a Buenos Aires o a otras provincias utilizando líneas de larga distancia o redes ferroviarias de jurisdicción nacional.

Para esos casos, la Nación habilitará una instancia de registro virtual a partir del martes 16 de junio para unificar las bases de datos de todo el país. El trámite no tiene fecha límite y se realiza de la siguiente manera:

  • Registro: ingresar a la cuenta personal en el sitio web oficial de SUBE.

  • Vinculación del CUD: dirigirse a la sección "Beneficios" y cargar los diez dígitos del número de CUD vigente.

  • Activación: validar la tarjeta apoyándola en una Terminal Automática SUBE (TAS), mediante la aplicación móvil de SUBE (con tecnología NFC) o directamente en las validadoras de los colectivos nacionales informando previamente al chofer.

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Nación habilitará una instancia de registro virtual a partir del martes 16 de junio para unificar las bases de datos de todo el país.

Nación habilitará una instancia de registro virtual a partir del martes 16 de junio para unificar las bases de datos de todo el país.

Dinámica para los acompañantes

El esquema anunciado por Nación replica el criterio que Mendoza sostiene desde hace años respecto a los acompañantes. En los casos en que el CUD especifique que la persona con discapacidad requiere asistencia, el beneficio de gratuidad se asocia a la misma tarjeta SUBE del titular.

Al momento de viajar, simplemente se debe pasar el plástico por la validadora dos veces consecutivas para registrar ambos pasajes sin costo.

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