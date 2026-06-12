Día Mundial contra el Trabajo Infantil: 138 millones de niños aún trabajan en el mundo

Cada 12 de junio, el mundo vuelve a poner el foco en una problemática que afecta a millones de niños y niñas , y es nada menos que el trabajo infantil . La fecha busca generar conciencia sobre una realidad que vulnera derechos fundamentales , limita oportunidades y condiciona el desarrollo de las infancias .

En 2026 , la jornada adquiere una relevancia especial por el llamado internacional a acelerar las acciones para erradicar esta práctica en todos los países .

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil nació como una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) en un contexto marcado por el fortalecimiento de dos convenios importantes. Por un lado, el Convenio 138 establece una edad mínima para acceder al empleo , y el Convenio 182 , que apunta a eliminar las peores formas de trabajo infantil .

A lo largo de los años, la fecha se consolidó como una oportunidad para evaluar avances, identificar desafíos pendientes y renovar compromisos internacionales. La importancia de esta lucha también quedó reflejada en 2021, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas impulsó el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, con la OIT como organismo coordinador.

La edición 2026 del Día Mundial contra el Trabajo Infantil coincide con el impulso generado por la Sexta Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil, celebrada en Marrakech, Marruecos. Allí, representantes de distintos países reafirmaron la necesidad de transformar los compromisos en acciones concretas que permitan reducir de manera sostenida la cantidad de menores afectados.

En este marco, la ONU y la OIT promueven la campaña global bajo el lema "Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para niños, trabajo decente para adultos", una iniciativa que busca involucrar a gobiernos, empresas y comunidades en la construcción de entornos más seguros para la infancia.

El trabajo infantil en 2026: la importancia del desarrollo de las infancias

Según datos relevados por distintos organismos internacionales y difundidos por la ONU, actualmente alrededor de 138 millones de niños y niñas trabajan en diferentes partes del mundo. De ese total, casi 54 millones realizan tareas consideradas peligrosas, es decir, actividades que pueden poner en riesgo su salud, seguridad o desarrollo integral.

La erradicación del trabajo infantil continúa siendo uno de los grandes desafíos sociales del siglo XXI debido a las profundas consecuencias que esta problemática puede generar en la vida de niños y adolescentes. En muchos casos, las responsabilidades laborales afectan el rendimiento escolar e incluso provocan el abandono de los estudios.

La infancia es una etapa clave para el desarrollo físico, emocional y social. Por ello, la realización de trabajos intensos o repetitivos puede ocasionar problemas de salud, reducir el tiempo destinado al juego y limitar experiencias fundamentales para el aprendizaje, la socialización y la construcción de la personalidad.

Fuente: UNICEF Argentina.