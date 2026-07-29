Cuándo cobrarán los sueldos de julio los trabajadores de la administración pública de Mendoza. Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El Gobierno de Mendoza informó cuándo estarán depositados los sueldos de los empleados estatales correspondientes al mes de julio. La acreditación alcanzará a todos los trabajadores de la administración pública provincial, quienes tendrán disponibles sus haberes en sus cuentas bancarias el próximo viernes 31 de julio.

La fecha se da a conocer luego de que Ampros aceptara ayer la propuesta salarial para el segundo semestre, sumándose así a otros sectores de la administración pública.

Como ocurre cada mes, el pago comprende al personal de la administración central, docentes, trabajadores de la salud, efectivos de la Policía de Mendoza, personal del Servicio Penitenciario y el resto de los organismos públicos provinciales.

Con este cronograma, el Ejecutivo provincial mantiene el esquema habitual de acreditar los salarios antes de finalizar el mes.

El próximo viernes 31 de julio estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/5wod4ylYUF — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) July 29, 2026