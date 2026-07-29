29 de julio de 2026
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Administración Pública

Cuándo cobrarán los sueldos de julio los trabajadores de la administración pública de Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago de los haberes correspondientes a julio para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

Cuándo cobrarán los sueldos de julio los trabajadores de la administración pública de Mendoza.

Cuándo cobrarán los sueldos de julio los trabajadores de la administración pública de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza informó cuándo estarán depositados los sueldos de los empleados estatales correspondientes al mes de julio. La acreditación alcanzará a todos los trabajadores de la administración pública provincial, quienes tendrán disponibles sus haberes en sus cuentas bancarias el próximo viernes 31 de julio.

Como ocurre cada mes, el pago comprende al personal de la administración central, docentes, trabajadores de la salud, efectivos de la Policía de Mendoza, personal del Servicio Penitenciario y el resto de los organismos públicos provinciales.

Con este cronograma, el Ejecutivo provincial mantiene el esquema habitual de acreditar los salarios antes de finalizar el mes.

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