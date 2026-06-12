12 de junio de 2026
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Caída mundial de las plataformas de Meta y X: qué provocó el colapso masivo

Caos global por la interrupción simultánea de las principales plataformas de Meta y X. El servicio de cada red social empieza a normalizarse.

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Caída mundial de las plataformas de Meta y X: qué provocó el colapso masivo 

Por Sitio Andino Sociedad

La mañana de este viernes 12 de junio comenzó con serios contratiempos para millones de usuarios digitales a escala global. Alrededor de las 10:40 (hora de Argentina), se registró una masiva e inesperada caída de las principales aplicaciones de Meta, afectando de manera simultánea el acceso y las funciones de comunicación básicas.

El apagón informático no se limitó a una región en particular ni a un solo país, sino que se transformó rápidamente en un problema de alcance mundial. Los reportes de fallas se multiplicaron por miles en las plataformas de monitoreo como Downdetector, reflejando el malestar de quienes intentaban actualizar sus inicios de sesión sin éxito.

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¿Qué servicios de Meta se vieron afectados y cómo avanza la solución?

Los inconvenientes técnicos golpearon el corazón de los servicios de Meta, dejando incomunicadas a las personas tanto en sus aplicaciones móviles como en las versiones web de escritorio. Los usuarios reportaron dificultades generalizadas para enviar mensajes, actualizar las publicaciones del inicio y abrir herramientas multimedia indispensables.

Al momento de la redacción de este artículo, los servicios de Facebook e Instagram, junto con el sistema de mensajería de WhatsApp, comenzaron a restablecerse de manera paulatina. Las conexiones volvieron a la normalidad en la mayoría de los dispositivos, permitiendo recuperar el flujo habitual de datos tras casi una hora de incertidumbre.

¿Qué pasa con X y el resto de los canales digitales?

La situación de X (antes conocida como Twitter) presenta un panorama diferente y un tanto más complejo durante esta jornada. Mientras el ecosistema de Meta recupera la estabilidad, la red social del pajarito sigue registrando algunos problemas de intermitencia aunque todo parece indicar que pronto se estabilizará.

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Otras plataformas de comunicación alternativa, como Telegram, aprovecharon el desconcierto global para lanzar memes y chicanas contra el imperio de Mark Zuckerberg. Hasta el momento, ninguna de las corporaciones tecnológicas emitió un comunicado oficial detallando la causa exacta de esta histórica desconexión en cadena.

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