La UNCuyo ofrece controles gratuitos para prevenir el cáncer de boca: cómo acceder

La Facultad de Odontología y el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) impulsarán una nueva campaña de prevención del cáncer de boca con controles gratuitos destinados a la comunidad. La iniciativa se desarrollará entre el 10 y el 13 de agosto y concluirá con una jornada científica abierta al público.

En el marco de la XV Campaña de Prevención del Cáncer de Boca "Prof. Dr. David Grinspan" , la Facultad de Odontología (FO), a través de la Secretaría de Extensión y de la asignatura Patología y Clínica Estomatológica , llevará adelante distintas actividades orientadas a la detección temprana y la concientización sobre esta enfermedad.

Como parte de la campaña, se realizarán controles bucales gratuitos para toda la comunidad. En la Facultad de Odontología , las consultas tendrán lugar el 11 y 13 de agosto en el Servicio de Estomatología y Medicina Bucal (SEMEB), ubicado en la planta baja del edificio de Clínicas.

En paralelo, el servicio de Odontología del Hospital Universitario brindará controles gratuitos del 10 al 13 de agosto , de 8.30 a 13.30 , con el objetivo de detectar lesiones bucales potencialmente malignas y promover el diagnóstico precoz.

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en cuidar su salud bucal. Además de los controles sin costo, los asistentes podrán recibir información sobre factores de riesgo, medidas de prevención y técnicas de autoexamen que permiten identificar posibles lesiones de manera temprana.

Una jornada científica para cerrar la campaña

Como cierre de las actividades, el 14 de agosto, de 8 a 12, se realizará una jornada científica en el Aula Magna de la Facultad de Odontología.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fodonto (@fodonto_uncuyo)

El encuentro reunirá a docentes, investigadores y profesionales invitados, quienes ofrecerán conferencias y presentarán casos clínicos vinculados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de boca.

La participación será gratuita, con inscipción previa, y quienes deseen asistir podrán inscribirse colaborando con la donación de una caja de leche, destinada a acciones solidarias impulsadas por la institución.