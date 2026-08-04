4 de agosto de 2026
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Universidad Nacional de Cuyo

La UNCuyo ofrece controles gratuitos para prevenir el cáncer de boca: cómo acceder

La Facultad de Odontología y el Hospital Universitario de la UNCuyo brindarán consultas gratuitas para detectar y prevenir lesiones bucales. Conocé quiénes pueden acceder y cómo solicitar un turno.

La UNCuyo ofrece controles gratuitos para prevenir el cáncer de boca: cómo acceder

La UNCuyo ofrece controles gratuitos para prevenir el cáncer de boca: cómo acceder

Foto: UNCuyo
Por Sitio Andino Sociedad

La Facultad de Odontología y el Hospital Universitario de laUniversidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) impulsarán una nueva campaña de prevención del cáncer de boca con controles gratuitos destinados a la comunidad. La iniciativa se desarrollará entre el 10 y el 13 de agosto y concluirá con una jornada científica abierta al público.

Prevención del cáncer de boca: la UNCuyo ofrecerá controles gratuitos

En el marco de la XV Campaña de Prevención del Cáncer de Boca "Prof. Dr. David Grinspan", la Facultad de Odontología (FO), a través de la Secretaría de Extensión y de la asignatura Patología y Clínica Estomatológica, llevará adelante distintas actividades orientadas a la detección temprana y la concientización sobre esta enfermedad.

Como parte de la campaña, se realizarán controles bucales gratuitos para toda la comunidad. En la Facultad de Odontología, las consultas tendrán lugar el 11 y 13 de agosto en el Servicio de Estomatología y Medicina Bucal (SEMEB), ubicado en la planta baja del edificio de Clínicas.

En paralelo, el servicio de Odontología del Hospital Universitario brindará controles gratuitos del 10 al 13 de agosto, de 8.30 a 13.30, con el objetivo de detectar lesiones bucales potencialmente malignas y promover el diagnóstico precoz.

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en cuidar su salud bucal. Además de los controles sin costo, los asistentes podrán recibir información sobre factores de riesgo, medidas de prevención y técnicas de autoexamen que permiten identificar posibles lesiones de manera temprana.

Una jornada científica para cerrar la campaña

Como cierre de las actividades, el 14 de agosto, de 8 a 12, se realizará una jornada científica en el Aula Magna de la Facultad de Odontología.

El encuentro reunirá a docentes, investigadores y profesionales invitados, quienes ofrecerán conferencias y presentarán casos clínicos vinculados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de boca.

La participación será gratuita, con inscipción previa, y quienes deseen asistir podrán inscribirse colaborando con la donación de una caja de leche, destinada a acciones solidarias impulsadas por la institución.

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